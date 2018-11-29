Трамп допускает, что может еще помиловать Манафорта

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности помилования бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта.

В интервью газете "The New York Post" в среду он сказал, что никогда не обсуждал это, но не исключал бы возможность.

"Это никогда не обсуждалось, но я бы не снимал это с "повестки дня". Почему исключать это?", – сказал американский президент во время интервью с овальном офисе.

На днях специальный прокуратур США Роберт Мюллер заявил, что Пол Манафорт лгал следователям ФБР после того, как обещал сотрудничать со следствием, признав вину в обмен на смягченное наказание.

"Если вы сказали правду, сядете в тюрьму", – сказал Трамп.

Он напомнил, что из трех приближенных людей – экс-руководителя штаба Пола Манафорта, бывшего политического советника Роджера Стоуна и помощника Джона Керси – последний отказался сказать то, что хотели прокуроры.

Если выяснится, что 69-летний Манафорт действительно нарушил условия соглашения с обвинением, ему вынесут достаточно суровый приговор, передает "Радио Свобода".

Во времена президентства Виктора Януковича в Украине Манафорт консультировал его "Партию регионов", о чем свидетельствует "черная бухгалтерия" той политсилы.

В США бывшего главу предвыборного штаба Трампа обвиняют в сговоре с целью отмывания средств, обмане властей США, в нарушении законодательства о регистрации иностранных агентов и подкупе свидетелей.

В августе Манафорта признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в банковском и налоговом мошенничестве. В сентябре он сам признал вину по двум пунктам обвинения – в сговоре и отмывании денег.

Трамп неоднократно высказывался в поддержку Манафорта, а Мюллера призывал прекратить скандальное расследование.