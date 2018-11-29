У зоні ООС зник солдат

"Українська правда" звернулася за подробицями до ООС.

Зазначається, що чоловік зник в смузі відповідальності штурмової бригади.

Про це 29 листопада повідомляє 10 Гірсько-штурмова бригада у Facebook .

В ході бойового зіткнення в зоні Операції об’єднаних сил зник безвісти український солдат Сергій Проданюк.

Українська правда

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