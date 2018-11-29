У зоні ООС зник солдат
В ході бойового зіткнення в зоні Операції об’єднаних сил зник безвісти український солдат Сергій Проданюк.
Про це 29 листопада повідомляє 10 Гірсько-штурмова бригада у Facebook.
Зазначається, що чоловік зник в смузі відповідальності штурмової бригади.
"Командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.
"Українська правда" звернулася за подробицями до ООС.
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