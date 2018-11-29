У зоні ООС зник солдат

В ході бойового зіткнення в зоні Операції об’єднаних сил зник безвісти український солдат Сергій Проданюк.

Про це 29 листопада повідомляє 10 Гірсько-штурмова бригада у Facebook.

Зазначається, що чоловік зник в смузі відповідальності штурмової бригади.

"Командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця", - йдеться в повідомленні.

В ООС не змогли відповісти за яких обставин зник військовий, яку зброю використовували в ході бойового зіткнення та де саме воно сталося.

За слова представника Операції об’єднаних сил, інформація щодо зникнення солдата буде у п'ятницю.

Як повідомлялося, з 26 листопада по 26 грудня в 10 областях України вводиться воєнний стан. До переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області.