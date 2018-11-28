Воєнний стан почав діяти

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Середа, 28 листопада 2018, 16:19

Закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".

Документ надруковано у спецвипуску видання від 28 листопада №226.

Закон, зокрема, затверджує указ президента Петра Порошенка "Про введення воєнного стану в Україні". Опублікувало видання і сам указ.

Також у газеті опублікована постанова Ради про призначення чергових виборів президента України на 31 березня 2019 року.

 

Доповнюється...

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Теми: Воєнний стан законодавство
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