Воєнний стан почав діяти

Закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".

Документ надруковано у спецвипуску видання від 28 листопада №226.

Закон, зокрема, затверджує указ президента Петра Порошенка "Про введення воєнного стану в Україні". Опублікувало видання і сам указ.

Також у газеті опублікована постанова Ради про призначення чергових виборів президента України на 31 березня 2019 року.

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