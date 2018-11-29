В зоне ООС исчез солдат

В ходе боевого столкновения в зоне Операции объединенных сил на Донбассе пропал без вести украинский солдат Сергей Проданюк.

Об этом 29 ноября сообщает 10 Горно-штурмовая бригада в Facebook.

Отмечается, что военнослужащий исчез в полосе ответственности штурмовой бригады.

"Командование части принимает меры по розыску военнослужащего", - говорится в сообщении.

В ООС не смогли ответить при каких обстоятельствах исчез военный, какое оружие использовали в ходе боевого столкновения и где именно это произошло.

По слова представителя Операции объединенных сил, информация об исчезновении солдата будет в пятницу.

С 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины вводится военное положение. В перечень входят Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.