В зоне ООС исчез солдат
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Четверг, 29 ноября 2018, 17:15
В ходе боевого столкновения в зоне Операции объединенных сил на Донбассе пропал без вести украинский солдат Сергей Проданюк.
Об этом 29 ноября сообщает 10 Горно-штурмовая бригада в Facebook.
Отмечается, что военнослужащий исчез в полосе ответственности штурмовой бригады.
"Командование части принимает меры по розыску военнослужащего", - говорится в сообщении.
"Украинская правда" обратилась за подробностями к ООС.
Украинская правда
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