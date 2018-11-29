В зоне ООС исчез солдат

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Четверг, 29 ноября 2018, 17:15

В ходе боевого столкновения в зоне Операции объединенных сил на Донбассе пропал без вести украинский солдат Сергей Проданюк.

Об этом 29 ноября сообщает 10 Горно-штурмовая бригада в Facebook.

Отмечается, что военнослужащий  исчез в полосе ответственности штурмовой бригады.

"Командование части принимает меры по розыску военнослужащего", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" обратилась за подробностями к ООС.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс война Вооруженные силы
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