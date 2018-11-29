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ООС: Бойовики здійснили 9 обстрілів, один військовий поранений, ще один - зник

Четвер, 29 листопада 2018, 17:32

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, 5 обстрілів здійснили з озброєння, забороненого мінськими угодами.

Про це йдеться у вечірньому зведенні операції Об’єднаних сил.

"В ході бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, також, в ході бойового зіткнення зник безвісти солдат Сергій Проданюк. Вживаються заходи щодо його розшуку", - розповіли у штабі.

Про зникнення солдата Проданюка раніше повідомляла 10 Гірсько-штурмова бригада.

В прес-центрі ООС додали, що упродовж поточної доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. В тому числі – 5 разів з озброєння, забороненого мінськими угодами.

У зведенні йдеться про те, що вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Чермалик та Гнутове.

Вогневі нальоти із застосуванням мінометів 82-го калібру ворог здійснив по оборонцях хутора Вільного, Луганського, Чермалика та Водяного, а позиції поблизу Тарамчука були обстріляні зі стрілецької зброї.

"У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил", - додали у прес-центрі ООС.

Українська правда
Теми: бойові діїООСДонбас
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