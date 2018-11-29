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ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, один военный ранен, еще один - исчез

Четверг, 29 ноября 2018, 17:32

В течение текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня, 5 обстрелов осуществили с вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом говорится в вечерней сводке операции Объединенных сил.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, также в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Принимаются меры по его розыску", - рассказали в штабе.

Об исчезновении солдата Проданюка ранее сообщала 10 Горно-штурмовая бригада.

В пресс-центре ООС добавили, что в течение текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе - 5 раз стреляли из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

В сводке говорится, что днем ​​враг открывал прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Луганское, Авдеевка, Чермалык и Гнутово.

Огневые налеты с применением минометов 82-го калибра враг совершил по защитникам хутора Вильный, Луганского, Чермалык и Водяного, а позиции вблизи Тарамчука были обстреляны из стрелкового оружия.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - добавили в пресс-центре ООС.

Украинская правда
Темы: боевые действияООСДонбасс
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