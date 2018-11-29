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Ліга Європи: "Динамо" вимучило перемогу над "Астаною"

Четвер, 29 листопада 2018, 18:50

Київське "Динамо" здобуло перемогу у виїздному матчі 5 туру Ліги Європи.

У четвер, 29 листопада, динамівці у Казахстані перемогли "Астану" з рахунком 1:0.

Підопічні Олександра Хацкевича за весь матч мали один гольовий момент біля воріт господарів і реалізували його. На 30-й хвилині після пасу п`ятою від Віктора Циганкова Беньямін Вербич технічно пробив у кут воріт - 1:0.

"Астана" в цій зустрічі мала багато можливостей, щоб вчинити розгром киянам, але не спромоглася їх реалізувати.

На сьомій та дев`ятій хвилині "Астана" мала перші два моменти біля воріт Дениса Бойка. Спочатку Іван Маєвський з метрів восьми не поцілив у ворота. А вже за дві хвилини після удару Маріна Томасова м`яча з порожніх воріт вибив Микита Бурда, а повторний удар з кількох метрів прийшовся повз ворота.

На 41-й хвилині ще один супермомент у казахів, і Роман Муртазаєв, перебуваючи у кількох метрах від воріт, не влучає по м`ячу.

На старті другого тайму Денис Бойко відбив два нескладних удари по центру воріт. В атаці "Динамо" не створювало моментів.

На 74-й хвилині Муртазаєв з кількох метрів пробиває головою і знову не влучає у ворота. На 81-й хвилині удар із-за меж штрафного завдав Антоніо Рукавіна, і м`яч влучає в поперечку воріт "Динамо".

У завершальні хвилини "Динамо" зуміло відбитися і втримати переможний рахунок.

Після цієї перемоги "Динамо" набрало 11 очок і займає перше місце в своїй групі K.

Нагадаємо, що кияни забронювали за собою місце в плей-офф ще за два тури до закінчення групового турніру.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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