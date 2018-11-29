Лига Европы: "Динамо" вымучило победу над "Астаной"

Киевское "Динамо" одержало победу в выездном матче 5 тура Лиги Европы.

В четверг, 29 ноября, динамовцы в Казахстане победили "Астану" со счетом 1: 0.

Подопечные Александра Хацкевича за весь матч имели один голевой момент у ворот хозяев и реализовали его. На 30-й минуте после паса пяткой от Виктора Цыганкова Беньямин Вербич технично пробил в угол ворот - 1:0.

"Астана" в этой встрече имела много возможностей, чтобы учинить разгром киевлянам, но команда не смогла их реализовать.

На седьмой и девятой минуте у "Астаны" были первые два момента у ворот Дениса Бойко. Сначала Иван Маевский метров с восьми не попал в ворота. А уже две минуты спустя после удара Марина Томасова мяч из пустых ворот выбил Никита Бурда, а повторный удар с нескольких метров пришелся мимо ворот.

На 41-й минуте еще один супермомент у казахов, и Роман Муртазаев, находясь в нескольких метрах от ворот, не попадает по мячу.

На старте второго тайма Денис Бойко отбил два несложных удара по центру ворот. В атаке "Динамо" не создавало моментов.

На 74-й минуте Муртазаев с нескольких метров пробивает головой и снова не попадает в створ. На 81-й минуте удар из-за пределов штрафной нанес Антонио Рукавина, и мяч попадает в перекладину ворот "Динамо".

В заключительные минуты "Динамо" сумело отбиться и удержать победный счет.

После этой победы "Динамо" набрало 11 очков и занимает первое место в своей группе K.

Напомним, что киевляне забронировали за собой место в плей-офф еще за два тура до окончания группового турнира.