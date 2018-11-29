Шаг к томосу: Константинополь подготовил конституцию для украинской церкви
Синод Вселенского патриархата объявил, что подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.
Об этом говорится в сообщении Вселенского патриархата.
"В контексте решения, принятого Вселенским патриархатом о предоставлении автокефалии церкви Украины, и в ожидании выпуска Патриаршего и Синодального томоса, Святой и Священный синод подготовил конституционную хартию украинской церкви", - говорится в решении Синода, опубликованном вечером 29 ноября.
При этом Синод Вселенского патриархата не назвал дату проведения в Украине Объединительного собора.
Президент Петр Порошенко объявил, что текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви был одобрен. Он добавил, что дату проведения Объединительного православного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей.
Как сообщалось, в Стамбуле 27 ноября началось заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидалось определение даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста томоса.
Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.
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