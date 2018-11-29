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Шаг к томосу: Константинополь подготовил конституцию для украинской церкви

Четверг, 29 ноября 2018, 18:59
Шаг к томосу: Константинополь подготовил конституцию для украинской церкви

Синод Вселенского патриархата объявил, что подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви.

Об этом говорится в сообщении Вселенского патриархата.

"В контексте решения, принятого Вселенским патриархатом о предоставлении автокефалии церкви Украины, и в ожидании выпуска Патриаршего и Синодального томоса, Святой и Священный синод подготовил конституционную хартию украинской церкви", - говорится в решении Синода, опубликованном вечером 29 ноября.

При этом Синод Вселенского патриархата не назвал дату проведения в Украине Объединительного собора.

Президент Петр Порошенко объявил, что текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви был одобрен. Он добавил, что дату проведения Объединительного православного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей.

Как сообщалось, в Стамбуле 27 ноября началось заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидалось определение даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста томоса.

Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине 11 октября этого года.

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Украинская правда
Темы: томосцерковь
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