Экс-юрист Трампа признался, что солгал перед Конгрессом по делу о вмешательстве РФ

Бывший юрист президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Майкл Коэн признал, что дал ложные показания в связи с федеральным расследованием относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Об этом пишет Радио Свобода.

Коэн признал свою вину в суде района Манхэттен в Нью-Йорке по одному пункту обвинения. Он признал, что дал ложные показания Конгрессу в рамках расследования относительно того, сотрудничали ли представители предвыборного штаба Трампа с Россией, чтобы повлиять на результат выборов.

Коэн солгал, давая показания комитету Сената, о планах построить башню "Трамп-Тауэр" в Москве, сообщают американские СМИ. Бывший адвокат Трампа признал, что переговоры о строительстве башни велись в августе 2017 года. Ранее он утверждал, что действие соглашения было прекращено в январе 2016-го.

Как сообщалось, Коэн признал себя виновным по восьми уголовным обвинениям в уклонении от уплаты налогов, банкротстве и нарушениях в финансировании кампании. Он сказал федеральному суду в Нью-Йорке, что Трамп во время предвыборной компании поручил ему организовать выплаты двум женщинам, чтобы заставить их молчать об отношениях с кандидатом в президенты.

Коэн также заявил, что Трамп якобы знал о встрече его сына с россиянами, которые обещали предоставить информацию для помощи его предвыборной кампании в 2016 году и компромат на Хиллари Клинтон.