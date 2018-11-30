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В Одесі ще один інцидент – Аваков хоче "додаткові заходи" там

П'ятниця, 30 листопада 2018, 09:33

В Одесі в п’ятницю вранці була спроба захопити будівельний майданчик, затримали 17 осіб.

Через низку інцидентів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на нараді щодо посилення обороноздатності України запропонував посилити заходи безпеки в Одесі.

"Ми сьогодні провели селекторну нараду... В цілому ситуація нормальна. Викликає занепокоєння ситуація в Одесі. Було два інциденти: вчора з нападом на одного з політиків, сьогодні було зіткнення з молодиками, які пробували віджимати, так скажемо, черговий будмайданчик. Затримано 17 осіб", – повідомив Аваков.

"Я пропоную обговорювати додаткові заходи по Одесі", – заявив він  

Президент Петро Порошенко сказав: "Я повністю підтримую Вас, пане міністре. І по першому випадку, і по другому випадку. Прошу терміново підготувати і внести пропозиції – і ми в рамках прийняття рішень по режиму воєнного стану, втому числі й цієї наради, обов’язково посилимо нашу присутність в Одеській області для забезпечення порядку".

Аваков наголосив: "Воєнного стану треба остерігатися ворогам України та бандитам. Пересічним Українцям нема чого боятися. Ми забезпечимо захист і спокій наших громадян навіть у рамках військового стану"..

Олена Рощенко, УП
Теми: ОдесаМВСАваков
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