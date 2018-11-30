В Одессе еще один инцидент – Аваков хочет "дополнительные меры" там

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Пятница, 30 ноября 2018, 10:33

В Одессе в пятницу утром была попытка захватить строительную площадку, задержали 17 человек.

Из-за ряда инцидентов министр внутренних дел Арсен Аваков на совещании по усилению обороноспособности Украины предложил усилить меры безопасности в Одессе.

"Мы сегодня провели селекторное совещание... В целом ситуация нормальная. Вызывает беспокойство ситуация в Одессе. Было два инцидента: вчера с нападением на одного из политиков, сегодня было столкновение с молодчиками, которые пробовали отжимать, так скажем, очередную стройплощадку. Задержаны 17 человек", – сообщил Аваков.

"Я предлагаю обсуждать дополнительные меры по Одессе", – заявил он

Президент Петр Порошенко сказал: "Я полностью поддерживаю Вас, господин министр. И по первому случаю, и по второму случаю. Прошу срочно подготовить и внести предложения – и мы в рамках принятия решений по режиму военного положения, в том числе и этого совещания, обязательно усилим наше присутствие в Одесской области для обеспечения порядка".

Аваков подчеркнул: "Военного состояния надо остерегаться врагов Украины и бандитам. Рядовым украинцам нечего бояться. Мы обеспечим защиту и спокойствие наших граждан даже в рамках военного положения".

Алена Рощенко, УП

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Темы: Одесса МВД Аваков
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В Одессе еще один инцидент – Аваков хочет "дополнительные меры" там
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