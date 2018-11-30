Аваков розповів про затримання нападників на Гриценка
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що п'ятеро нападників на претендента в президенти України Анатолія Гриценка впізнані і затримані Національною поліцією, а ще щодо 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення.
Про це він написав у Facebook.
За його словами, МВС, не залежно від ступеня опозиційності політиків до діючої влади, буде жорстко припиняти практику, яку "дехто намагається запровадити" в українському суспільстві.
"Спроби зриву виступів кандидатів на вибори, організацію нападів і провокацій навколо них, дискредитацію безіменними і фейковими інформаційними матеріалами", - написав міністр.
Він додав, що кожен з політиків може розраховувати на забезпечення і захист своїх прав та свобод.
Як повідомлялося, 28 листопада близько 30 людей в масках напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі.
Гриценко поклав відповідальність за напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка.
У партії "Блок Петра Порошенка" заявили, що вимагають від правоохоронних органів швидкого розслідування хуліганських дій щодо Гриценка, а його самого звинуватили у чорному піарі.
Генеральний прокурор Юрій Луценко висловив обурення бездіяльністю правоохоронців, які не затримали жодного із учасників нападу на соратників лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка в середмісті Одеси.
Гриценко раніше оголосив про намір брати участь у президентських виборах у березні 2019 року.
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