Порошенко: Вся пропагандистська машина РФ суне на нас, але світ з нами

Україна буде протидіяти на міжнародному рівні російській пропаганді, яка намагається перекласти на українську владу відповідальність за інцидент у Керченській протоці.

Про це президент Петро Порошенко сказав на нараді з посилення обороноздатності країни

"Жодної цивільної людини запровадження воєнного стану не торкнеться. Разом з тим, ми скористаємося можливостями, які надає введений воєнний стан для посилення можливостей Збройних сил України для відсічі російської агресії", – вкотре наголосив він.

"Окремо ставлю завдання інформування світової спільноти про агресивні дії Російської Федерації та позицію України щодо цих дій. Бачите, що вся багатомільярдна пропагандистська машина РФ включилася для того, щоб спробувати покласти відповідальність на Україну", – заявив президент.

"Я дуже задоволений позицією світу. Весь світ зараз з нами", – сказав український лідер.

Порошенко додав: "Ми дуже вдячні світовій громадськості, лідерам світових держав за чітку і послідовну підтримку позиції України, чітку вимогу до Російської Федерації щодо негайного звільнення українських військових і українських бойових кораблів, щодо деескалації ситуації в Азовському й Чорному морях, у Керченській протоці"

Раніше президент Росії Володимир Путін звинуватив особисто Петра Порошенка в організації провокації в Керченській протоці 25 листопада нібито для введення воєнного стану.

Він також обурився, що владі України все "сходить з рук" у відносинах із Заходом.