Порошенко: Вся пропагандистская машина РФ давит нас, но мир с нами

Украина будет противодействовать на международном уровне российской пропаганде, которая пытается переложить на украинскую власть ответственность за инцидент в Керченском проливе.

Об этом президент Петр Порошенко сказал на совещании по усилению обороноспособности страны

"Ни одного гражданского человека введение военного положения не коснется. Вместе с тем, мы воспользуемся возможностями, которые предоставляет введенное военное положение, для усиления возможностей Вооруженных сил Украины для отпора российской агрессии", – еще раз подчеркнул он.

"Отдельно ставлю задачу информирования мирового сообщества об агрессивных действиях Российской Федерации и позиции Украины относительно этих действий. Видите, что вся многомиллиардная пропагандистская машина РФ включилась для того, чтобы попытаться возложить ответственность на Украину", – заявил президент.

"Я очень доволен позицией мира. Весь мир сейчас с нами", – сказал украинский лидер.

Порошенко добавил: "Мы очень благодарны мировой общественности, лидерам мировых держав за четкую и последовательную поддержку позиции Украины, четкое требование к Российской Федерации о немедленном освобождении украинских военных и украинских боевых кораблей, о деэскалации ситуации в Азовском и Черном морях, в Керченском проливе"

Ранее президент России Владимир Путин обвинил лично Петра Порошенко в организации провокации в Керченском проливе 25 ноября якобы для введения военного положения.

Он также возмутился, что властям Украины все "сходит с рук" в отношениях с Западом.