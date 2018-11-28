Путін заявив, що Порошенко сам влаштував провокацію напередодні виборів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з українськими моряками в Чорному морі - це "провокація чинної української влади" і особисто президента Петра Порошенка.

Про це він сказав 28 листопада на пленарній сесії інвестиційного форуму "ВТБ Капітал", відповідаючи на питання журналістів.

"Це провокація безумовно. Провокація, яка організована чинною владою, думаю, що і чинним президентом, напередодні майбутніх президентських виборів в Україні в березні наступного року", - заявив Путін.

"Рейтинг чинного президента знаходиться, по-моєму, десь на 5-му рядку. У нього є шанси навіть не увійти до другого туру. Тому потрібно щось робити, ситуацію загострити і створити непереборні перешкоди для його конкурентів. Перш за все з опозиції", - додав він.

Захоплення українських моряків Путін назвав "прикордонним інцидентом у Чорному морі, не більш того".

Президент РФ згадав події 2014 року: анексію Криму і активні військові дії на Донбасі, не забувши звинуватити в агресії українську владу.

"А що було в 2014 році, коли Крим вирішив приєднатися до Росії? Це ж зовсім інша історія, масштабніша. Важкі події громадянської війни південному сході країни, на Донбасі. Із застосуванням з боку урядових військ танків, важкої артилерії, навіть авіації. Війна по суті. І ніякого воєнного стану не вводилося. А зараз невеликий інцидент в Чорному морі і ввели воєнниий стан ", - сказав Путін.

На думку президента РФ, це зроблено "явно напередодні президентських виборів".

Ознакою того, що це була "спланована операція української влади", Путін також вважає той факт, що серед захоплених українських моряків були два співробітники Служби безпеки України.

"Які фактично і керували спецоперацією. І вони зізналися, що вони співробітники СБУ. Явні ознаки заготовленої заздалегідь провокації, розрахованої саме на те, щоб скористатися цим як приводом для того, щоб ввести воєнний стан у країні", - заявив також президент РФ.

Порошенко в інтерв'ю телеканалам у вівторок заявив, що в ніч після захоплення українських моряків у районі Керченської протоки просив про розмову з Путіним, але відповіді не отримав – і змушений був звернутися по допомогу до канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Президент також заявив, що Росія цілеспрямовано готувалась до нападу на українські кораблі.

"Це були цілеспрямовані дії з застосуванням авіації і введенням засобів радіоелектронної боротьби, з підведенням десанту, спецназу", - зазначив Порошенко.

Він додав, що РФ стягнула до Азовського і Чорного моря велику кількість військових кораблів, але особлива їх концентрація спостерігається в районі Керченської протоки.

Як повідомлялося, 25 листопада в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ брали на таран і відкривали вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України, яка наблизилась до Керченської протоки.

Росіяни захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з них, за підтвердженою росіянами інформацією, отримали поранення.

26 листопада через збройний напад російських прикордонників на українських військових в Керченській протоці Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення в 10 областях України воєнного стану.

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