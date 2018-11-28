Путін про українців: Якщо зажадають немовлят на сніданок – їм подадуть

Президент Росії Володимир Путін вважає, що Захід усе пробачає українській владі – навіть "провокації".

Він висловився в дусі російської пропаганди під час пленарної сесії "Створювати партнерства. Усувати розбіжності" в рамках 10-го щорічного інвестиційного форуму "ВТБ Капітал".

З приводу захоплення українських військових суден і моряків Путін заявив, що два співробітники Служби безпеки України "фактично керували цією спецоперацією (з порушення "кордону РФ"), явно заготовленою заздалегідь ... для того, щоб ввести воєнний стан у країні"

"Це гра на загострення. Це нечистоплотна гра всередині країни", – сказав президент РФ.

"Мені іноді дивно дивитися... Сьогоднішня українська влада з успіхом продає антиросійські настрої – у них іншого нічого вже не залишилося, нема чого продавати", – сказав Путін.

"Таке враження: чого вони не зроблять – їм усе сходить з рук. Якщо вони зажадають сьогодні немовлят на сніданок – їм, напевно, подадуть і немовлят. А що ж, скажуть, вони хочуть їсти – з цим нічого не поробиш", – заявив він.

За словами російського лідера, "це дуже короткозора політика".

"Вона ні до чого доброго не призведе. Бо вона розслабляє сьогоднішнє українське керівництво. Розслабляє їх таким чином, що не спонукає і до нормальної політичної роботі всередині країни, і до проведення нормальної економічної політики", – заявив Путін

"Адже там і з економікою проблеми, і в соціальній сфері – біда, і з фінансами – з простягнутою рукою весь час стоять, клянчать гроші у Міжнародного валютного фонду. Але колись же треба буде віддавати, майбутнім поколінням. І з точки зору організації взаємодії з сусідами – теж нічого доброго не відбувається", – сказав він.

При цьому Путін упевнений: "Як би там не було, хто б сьогодні при владі в Києві не був – російський і український народи назавжди залишаться братніми, дуже близькими народами".

"Ця піна політична зійде, спаде. Український народ коли-небудь дасть оцінку сьогоднішньому керівництву так само, як грузинський народ дав оцінку діяльності (Міхеіла) Саакашвілі", – заявив президент РФ.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 чи 6 з яких отримали поранення.

Володимир Путін не говорив із Петром Порошенком з приводу долі моряків, хоча український президент просив про телефонну розмову в ніч на 26 листопада

27 листопада підконтрольні Кремлю судді в анексованому Криму обрали запобіжний захід для 15 захоплених моряків, залишивши українців під вартою на 2 місяці.

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