Компанія Трампа хотіла подарувати Путіну пентхаус на 50 млн доларів – ЗМІ

Компанія президента США Дональда Трампа хотіла передати президенту Росії Володимиру Путіну пентхаус в хмарочосі Trump Tower, який планувалося побудувати в Москві.

Про це повідомляє BuzzFeed News з посиланням на чотирьох осіб, одна з яких є автором цього плану.

Йдеться про пентхаусі вартістю 50 мільйонів доларів.

Під час перевиборній кампанії США 2016 року, The Trump Organization вела переговори про розвиток елітної нерухомості.

Два співробітника правоохоронних органів США повідомили виданню, що Майкл Коен, тодішній особистий адвокат Трампа, обговорив передачу пентхауса з прес-секретарем Путіна Дмитром Пєсковим.

Партнер Коена Фелікс Саттер сказав журналістам, що вони планували віддати Путіну найрозкішніший пентхаус, щоб змусити інших багатих росіян купити житло в одному будинку з президентом.

Московський Trump Tower ліг в основу нової угоди про визнання провини Коеном, який раніше повідомив, що збрехав Конгресу у справі про втручання у вибори.

Зрештою, угода по Trump Tower була заморожена. Не відомо точно, чи знав Трамп про намір віддати пентхаус. Але Коен сказав, що регулярно інформував американського президента і його сім'ю про московські переговори.

Раніше стало відомо, що колишній юрист президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Майкл Коен визнав, що дав неправдиві свідчення у зв’язку з федеральним розслідуванням щодо втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Коен збрехав, даючи свідчення комітету Сенату, щодо планів побудувати вежу "Трамп-Тауер" у Москві, повідомляють американські ЗМІ. Колишній адвокат Трамп визнав, що перемови про будівництво вежі велися в серпні 2017 році. Раніше він стверджував, що дію угоди було припинено в січні 2016-го.

Як повідомлялося, Коен визнав себе винним у восьми кримінальних звинуваченнях в ухиленні від сплати податків, банкрутстві і порушеннях у фінансування кампанії. Він сказав федеральному суду в Нью-Йорку, що Трамп під час передвиборної компанії доручив йому організувати виплати двом жінкам, щоб змусити їх мовчати про стосунки з кандидатом в президенти.

Коен також заявив, що Трамп нібито знав про зустріч його сина з росіянами, які обіцяли надати інформацію для допомоги його передвиборчій кампанії в 2016 році і компромат на Гілларі Клінтон.