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Російського артиста балету не впустили в Україну

П'ятниця, 30 листопада 2018, 12:24

Російський артист балету, соліст Державного академічного Великого театру РФ Андрій Меркур'єв не зміг потрапити в Україну.

Він летів до Одеси на поставлений ним балет "Крик" за романом Олександра Зінов'єва, повідомила ТАСС удова письменника Ольга Зинов'єва.

"Саме в Одесі розташований театр опери й балету, де Андрій Меркур'єв поставив балет "Крик" за романом Олександра Зінов'єва "Йди на Голгофу". Балет ішов з аншлагом усі 4 роки. Андрій туди регулярно прилітав, щоб підтримати трупу", – сказала вона.

"Він прилетів, як завжди, щоб підтримати трупу, попрацювати з нею. І в результаті – "от ворот поворот". Для нього це сильне потрясіння", – повідомила Зінов'єва.

За її словами, інцидент стався 29 листопада.

Андрій Меркур'єв
Андрій Меркур'єв

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко не підтвердив і не спростував "Українській правді" це, пославшись на те, що, це "інформація про третіх осіб", тобто конфіденційна.

Він також нагадав, що прикордонники посилено здійснюють контроль на кордоні – і якщо є підстави сумніватися в цілях прибуття людини, її можуть не пропустити.

Балет "Крик" покажуть в Одеському театрі опери й балету ввечері 30 листопада.

ТАСС наголошує, що з 26 листопада громадянам Росії масово відмовляють у в'їзді в Україну: з початку тижня майже 100 громадян РФ, які вилітали з Мінська до Києва, змушені були повернутися через відмову у в'їзді.

Відтоді фактично діяв воєнний стан, що поширюється на 10 областей України.

30 листопада голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал оголосив про заборону в'їзду в Україну громадянам РФ чоловічої статі у віці від 16 до 60 років, крім тих, хто їде з "гуманітарною метою".

Президент Петро Порошенко також попросив посилити вимоги до реєстрації росіян у 10 областях України, де запроваджено воєнний стан.

Теми: Прикордонна службакордонРосіяВоєнний станОдеса
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