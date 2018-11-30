Российского артиста балета не впустили в Украину

Российский артист балета, солист Государственного академического Большого театра РФ Андрей Меркурьев не смог попасть в Украину.

Он летел в Одессу на поставленный им балет "Крик" по роману Александра Зиновьева, сообщила ТАСС вдова писателя Ольга Зиновьева.

"Именно в Одессе находится театр оперы и балета, где Андрей Меркурьев поставил балет "Крик" по роману Александра Зиновьева "Иди на Голгофу". Балет шел с аншлагом все 4 года. Андрей туда регулярно прилетал, чтобы поддержать труппу", – сказала она.

"Он прилетел, как всегда, чтобы поддержать труппу, поработать с ней. И в результате – от ворот поворот. Для него это сильное потрясение", – сообщила Зиновьева.

По ее словам, инцидент произошел 29 ноября.

Андрей Меркурьев

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украина Андрей Демченко не подтвердил и не опроверг "Украинской правде" это, сославшись на то, что, это "информация о третьих лицах", то есть конфиденциальная.

Он также напомнил, что пограничники усиленно осуществляют контроль на границе – и если есть основания усомниться в целях прибытия человека, его могут не пропустить.

Балет "Крик" покажут в Одесском театре оперы и балета вечером 30 ноября.

ТАСС подчеркивает, что с 26 ноября гражданам России массово отказывают во въезде в Украину: с начала недели почти 100 граждан РФ, вылетавших из Минска в Киев, вынуждены были вернуться из-за отказа во въезде.

С этого времени фактически действовало военное положение, которое распространяется на 10 областей Украины.

30 ноября глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал объявил о запрете въезда в Украину гражданам РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, кроме тех, кто едет с "гуманитарной целью".

Президент Петр Порошенко также попросил усилить требования к регистрации россиян в 10 областях Украины, где введено военное положение.