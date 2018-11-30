Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандал із секс-домаганнями: суд закрили від громадськості та ЗМІ

П'ятниця, 30 листопада 2018, 12:10

Суд вирішив обирати у закритому режимі запобіжний захід блогеру Олександру Барабошку, одному з підозрюваних у справі про нібито домагання поліцейського до студентки.

Таке рішення ухвалив суддя Печерського суду Олег Білоцерківець у п’ятницю.

Клопотання про закрите засідання подала прокуратура, посилаючись на потребу захисту персональної інформації та прав потерпілих.

Адвокат Барабошка та сам підозрюваний виступили проти, наполягаючи, що в матеріалах справи немає таємної інформації, а прокуратура нібито хоче уникнути суспільного резонансу.

Як повідомив журналістам прокурор, справа, в якій фігурує Барабошко, стосується не лише "домагань" до студентки Наталії Бурейко, а інших епізодів.

Барабошко, за даними обвинувачення, нібито незаконно збирав інформацію про осіб, в тому числі, про журналіста.

Також йому закидають завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Санкція найтяжчої статті, яку закидають блогеру, порушення таємниці листування, передбачає до 7 років позбавлення волі.

Прокуратура просить суд заарештувати його.

Раніше повідомлялось, що політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку повідомили про підозру.

Вони є фігурантами справи про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

Як повідомлялося, 29 листопада правоохоронці затримали Петрова у справі про нібито домагання Варченка до студентки.

Нагадаємо, 8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях. Він запевнив, що не має до них стосунку.

Пізніше стало відомо, що прокуратура розглянула заяву та відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки.

Повідомлялось, що процесуальне керівництво визначене за столичною прокуратурою.

Ще пізніше 8 листопада в акаунті Бурейко у Facebook, яка раніше заявляла про погрози і переслідування з боку співробітника Нацполіції Олександра Варченка, з'явились вибачення перед ним і членами його сім’ї. Попередні пости про погрози й домагання зникли.

9 листопада стало відомо, що процесуальне керівництво в розслідуванні справи щодо погроз буде здійснювати військова прокуратура.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
Усі новини...
Реклама: