Скандал із секс-домаганнями: суд закрили від громадськості та ЗМІ

Суд вирішив обирати у закритому режимі запобіжний захід блогеру Олександру Барабошку, одному з підозрюваних у справі про нібито домагання поліцейського до студентки.

Таке рішення ухвалив суддя Печерського суду Олег Білоцерківець у п’ятницю.

Клопотання про закрите засідання подала прокуратура, посилаючись на потребу захисту персональної інформації та прав потерпілих.

Адвокат Барабошка та сам підозрюваний виступили проти, наполягаючи, що в матеріалах справи немає таємної інформації, а прокуратура нібито хоче уникнути суспільного резонансу.

Як повідомив журналістам прокурор, справа, в якій фігурує Барабошко, стосується не лише "домагань" до студентки Наталії Бурейко, а інших епізодів.

Барабошко, за даними обвинувачення, нібито незаконно збирав інформацію про осіб, в тому числі, про журналіста.

Також йому закидають завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Санкція найтяжчої статті, яку закидають блогеру, порушення таємниці листування, передбачає до 7 років позбавлення волі.

Прокуратура просить суд заарештувати його.

Раніше повідомлялось, що політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку повідомили про підозру.

Вони є фігурантами справи про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

Як повідомлялося, 29 листопада правоохоронці затримали Петрова у справі про нібито домагання Варченка до студентки.

Нагадаємо, 8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях. Він запевнив, що не має до них стосунку.

Пізніше стало відомо, що прокуратура розглянула заяву та відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки.

Повідомлялось, що процесуальне керівництво визначене за столичною прокуратурою.

Ще пізніше 8 листопада в акаунті Бурейко у Facebook, яка раніше заявляла про погрози і переслідування з боку співробітника Нацполіції Олександра Варченка, з'явились вибачення перед ним і членами його сім’ї. Попередні пости про погрози й домагання зникли.

9 листопада стало відомо, що процесуальне керівництво в розслідуванні справи щодо погроз буде здійснювати військова прокуратура.