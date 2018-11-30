Скандал із секс-домаганнями: суд закрили від громадськості та ЗМІ
Суд вирішив обирати у закритому режимі запобіжний захід блогеру Олександру Барабошку, одному з підозрюваних у справі про нібито домагання поліцейського до студентки.
Таке рішення ухвалив суддя Печерського суду Олег Білоцерківець у п’ятницю.
Клопотання про закрите засідання подала прокуратура, посилаючись на потребу захисту персональної інформації та прав потерпілих.
Адвокат Барабошка та сам підозрюваний виступили проти, наполягаючи, що в матеріалах справи немає таємної інформації, а прокуратура нібито хоче уникнути суспільного резонансу.
Як повідомив журналістам прокурор, справа, в якій фігурує Барабошка, стосується не лише "домагань" до студентки Наталії Бурейко, а інших епізодів.
Барабошка, за даними обвинувачення, нібито незаконно збирав інформацію про осіб, в тому числі, про журналіста.
Також йому закидають завідомо неправдиве повідомлення про злочин.
Санкція найтяжчої статті, яку закидають блогеру, порушення таємниці листування, передбачає до 7 років позбавлення волі.
Прокуратура просить суд заарештувати його.
Раніше повідомлялось, що політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку повідомили про підозру.
Вони є фігурантами справи про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.
Як повідомлялося, 29 листопада правоохоронці затримали Петрова у справі про нібито домагання Варченка до студентки.
Нагадаємо, 8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.
Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції Олександр Варченко звернувся до голови НПУ Сергія Князєва з проханням провести перевірку оприлюднених у мережі звинувачень у сексуальних домаганнях. Він запевнив, що не має до них стосунку.
Пізніше стало відомо, що прокуратура розглянула заяву та відкрила кримінальне провадження і доручила проводити розслідування Службі безпеки.
Повідомлялось, що процесуальне керівництво визначене за столичною прокуратурою.
Ще пізніше 8 листопада в акаунті Бурейко у Facebook, яка раніше заявляла про погрози і переслідування з боку співробітника Нацполіції Олександра Варченка, з'явились вибачення перед ним і членами його сім’ї. Попередні пости про погрози й домагання зникли.
9 листопада стало відомо, що процесуальне керівництво в розслідуванні справи щодо погроз буде здійснювати військова прокуратура.
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