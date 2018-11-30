Суд арестовал блогера Барабошко: залог 3 миллиона

Печерский районный суд Киева избрал блогеру Александру Барабошко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллионов гривен.

Об этом сообщает в пятницу "Громадське радио".

роман грищук

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Как сообщил "Украинской правде" адвокат Никита Чекман, Барабошко инкриминируют ст. 182. (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров), ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа), ст. 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

Он, а также задержанный политтехнолог Владимир Петров, фигурируют в частности деле о якобы домогательствах замначальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

29 ноября стало известно, что Петрова и Барабошко задержали в расследовании, которое ведет Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Уголовное производство открыто по факту заведомо ложного сообщения о преступлении, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер, в том числе относительно государственного деятеля; воздействия на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей, а также по факту незаконного сбора, хранения и использования конфиденциальной информации о лице, по ч. 2 ст. 383, ч. 1 ст. 163, ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 343 УК Украины.