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Росія призупинила судноплавство в Керченському каналі

П'ятниця, 30 листопада 2018, 16:38
Росія призупинила судноплавство в Керченському каналі

Росія призупинила на кілька днів прохід суден через Керч-Єнікальський канал через погану погоду.

Про це повідомили в прес-службі Росморрічфлоту в п'ятницю ввечері, пише "Інтерфакс".

"Вітер 13-18 м/сек, північно-східний. Загроза обмерзання суден. У зв'язку з цим випущені штормові попередження номер 562 для Керченського каналу і 537 для Азовського моря. ", - йдеться в інформації Росморрічфлоту.

У російському відомстві додали, що це несприятливий прогноз і зазначили, що за даними синоптиків, обмеження будуть зняті не раніше суботи або неділі.

Керч-Єнікальській канал - морський судноплавний канал в Керченській протоці. Він пов'язує Азовське і Чорне море.

Нагадаємо, 25 листопада військово-морські сили ЗС України повідомили, що в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України

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"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяУкраїнаКерчЧорне мореАзовське море
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