Россия приостановила судоходство в Керченском канале

11799 просмотров
Пятница, 30 ноября 2018, 17:38

Россия приостановила на несколько дней проход судов через Керчь-Еникальский канал из-за плохой погоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота в пятницу вечером, пишет "Интерфакс".

"Ветер 13-18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря", - говорится в информации Росморречфлота.

В российском ведомстве добавили, что это неблагоприятный прогноз и отметили, что по данным синоптиков, ограничения будут сняты не ранее субботы или воскресенья.

Керчь-Еникальский канал - морской судоходный канал в Керченском проливе. Он связывает Азовское и Черное море.

"Не могу выйти на "Изумруд", там кипишь сильный в эфире. Там эти орут, украинцы тонут или что там с ними происходит", - рассказывает россиянин.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Читайте также Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и увлечения украинских кораблей

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия Украина Керчь Черное море Азовское море
powered by lun.ua
По теме
У украинских пленных моряков забрали форму и рассадили по одиночкам 30 ноября 2018, 17:26
97 депутатов Европарламента просят ввести новые санкции против России из-за Азова 30 ноября 2018, 17:05
Страны G7 призвали Россию освободить захваченных на Азове украинских моряков 30 ноября 2018, 16:45
Все новости
Главные новости
У украинских пленных моряков забрали форму и рассадили по одиночкам
Предстоятель Лавры прокомментировал обыски СБУ: Коровы террористки, или овцы?
На Донбассе ограничили выезд иностранцев из-за военного положения
Суд арестовал блогера Барабошко: залог 3 миллиона
Все новости
история

Украинский хлеб к Олимпиаде-80. Made in USSR

Образование

Вступление-2019. МОН опубликовало новые правила поступления на младшего специалиста

Поиск по сайту
Архив
Весь архів