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Россия приостановила судоходство в Керченском канале

Пятница, 30 ноября 2018, 16:38
Россия приостановила судоходство в Керченском канале

Россия приостановила на несколько дней проход судов через Керчь-Еникальский канал из-за плохой погоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота в пятницу вечером, пишет "Интерфакс".

"Ветер 13-18 м/сек, северо-восточный. Угроза обледенение судов. В связи с этим выпущены штормовые предупреждения номер 562 для Керченского канала и 537 для Азовского моря", - говорится в информации Росморречфлота.

В российском ведомстве добавили, что это неблагоприятный прогноз и отметили, что по данным синоптиков, ограничения будут сняты не ранее субботы или воскресенья.

Керчь-Еникальский канал - морской судоходный канал в Керченском проливе. Он связывает Азовское и Черное море.

"Не могу выйти на "Изумруд", там кипишь сильный в эфире. Там эти орут, украинцы тонут или что там с ними происходит", - рассказывает россиянин.

Напомним, 25 ноября военно-морские силы ВС Украины сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

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Темы: РосcияУкраинаКерчьЧерное мореАзовское море
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