Поліція перекваліфікувала провадження щодо Гандзюк

Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, на "закінчене вбивство".

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Поліція перекваліфікувала кримінальне провадження. Тепер воно буде розслідуватися за пунктами 4, 6, 11, 12 частини 2 статті 115 ККУ "Умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - сказав речник Нацполіції.

Тракало наголосив, що поліція висловлює щирі співчуття рідним та близьким Гандзюк та обіцяє докласти максимум зусиль для встановлення мотивів цього злочину і покарання винних.

Разом з тим, друзі Катерини Гандзюк організовують акцію "Її вбили" у неділю о 19:00 під будівлею МВС на вулиці Богомольця, 10 у Києві.

"Її Вбили. Вона не пережила напад. Ми чекаємо об’єктивних даних. Ми далі вимагаємо імена замовників. Тепер уже вбивства", - зазначають організатори заходу і запрошують приєднатися всіх небайдужих.

Про смерть радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк, яку 31 липня облили сірчаною кислотою, стало відомо у неділю вдень. Пізніше цю інформацію підтвердили в поліції.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили концентрованою сірчаною кислотою.

У неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Станом на 21 вересня повідомлялося, що Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації в Києві.

Правову кваліфікацію справи під тиском громадськості й резонансу справи змінювали кілька разів: "хуліганство", потім "умисні тяжкі тілесні ушкодження", згодом "замах на вбивство" (15 стаття ККУ стосується замаху на злочин, 115 стаття – умисного вбивства).

Крім того, слідчий у справі Гандзюк погодився розглядати цей інцидент як спробу замовного вбивства.

3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

20 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що загалом поліцією затримано 5 осіб, які "підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство" Гандзюк.

Також 20 серпня у Херсоні суд арештував на 2 місяці без права внесення застави підозрюваного в нападі на активістку Катерину Гандзюк Віктора Горбунова (слідство каже, що він купив кислоту)

Раніше – 6 серпня - Херсонський міський суд ухвалив узяти під варту підозрюваного Миколу Новікова.

26 вересня Гандзюк опублікувала відеозвернення до української влади та звичайних українців з лікарняного ліжка.

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