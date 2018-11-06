Нардеп БПП: Слідчі у справі Гандзюк не зверталися, помічника звільнив

Народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Микола Паламарчук запевняє, що не має жодного стосунку до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це він розповів "Українській правді" 6 листопада.

"То обвинуватили в причетності мого помічника, тепер уже кажуть, що я причетний. З таким успіхом можна сказати, що я причетний до вбивства Кеннеді", – заявив Паламарчук.

На запитання, чи зв’язувалися правоохоронці безпосередньо з ним самим у цій справі, нардеп сказав:

"А чому зі мною повинні зв’язуватися? Я не маю до цього (напад на Гандзюк -ред) жодного відношення".

Паламарчук зазначив, що перебуває на лікарняному ліжку після проведеної операції.

Народний депутат підтвердив, що звільнив свого помічника Ігоря Павловського, якого активісти назвали посередником у вбивстві Гандзюк.

"Він цього бажав, і я також дав йому можливість спростовувати звинувачення. Я сказав: якщо винуватий, то йди, піднімай руки і кажи, що винуватий. Якщо невинуватий, – захищай свою честь і гідність", – пояснює Паламарчук.

На його думку, звільнення Павловського дозволить уникнути тиску на слідство.

"Він по справі не проходить... Виконавці ж затримані, організатора теж затримали, якби він був там, його б затримали. Буде по справі, хай його притягують до відповідальності, затримують, заарештовують. Я за нього відповідальності не несу", – вказав нардеп.

Паламарчук стверджує, що не був знайомий із Гандзюк і каже, що засуджує її вбивство.

"Я Катерину не бачив ніколи, не спілкувався з нею, в нас не було ніяких відношень", - зазначив нардеп.

Як повідомлялось, раніше 6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верхвоній Раді, заявив, що у справі Гандзюк стався витік інформації, що підірвав слідство.

5 листопада організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що посередником між виконавцями злочину та замовником був раніше судимий Ігор Павловський, що має кличку "Собака".

Повідомлялось, що Павловський є офіційним помічником народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Самого Паламарчука активісти назвали "смотрящим по темах МВС у Херсонській області".

Сам Паламарчук назвав це маячнею.

Вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна і Микиту Грабчука.

Торбін у підозрі фігурує як організатор замаху. Грабчука називають безпосереднім виконавцем нападу.

Поліція заявляла, що четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки України, провадження щодо виконавців, яке фактично завершила Нацполіція, 5 листопада передали у Головне слідче управління СБУ.