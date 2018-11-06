Луценко: У справі Гандзюк стався витік інформації, що підірвав слідство

Генпрокурор Юрій Луценко звинувачує активістів і депутатів, які вимагають назвати імена замовників убивства Катерини Гандзюк, у піарі на крові, витоку інформації і підриві діяльності слідства.

Про це він сказав, звітуючи при розслідування убивства Гандзюк з трибуни Верховної Ради.

Луценко запевнив, що слідство "має версії" щодо замовника злочину, і "впевнене, що воно ефективно рухається до завершення цієї частини роботи".

"До вчорашнього дня я був упевнений, що в найближчий час ми спрацюємо ефективно. Тим не менше вчора в ході піару на крові, який розгорнула частина тих, хто хоче всіляко спаплюжити владу, а не допомогти результату слідства, одна з версій слідства витекла у ЗМІ", - сказав Луценко.

Він додав, що "12 осіб, які нами розробляються на причетність до замовлення, у зв’язку з учорашнім витоком отримали необхідну їм інформацію".

"Також не розумію обвинувального ухилу, який розгорнула ця кривава кампанія на всіх можливих ефірах. Вчорашній витік інформації – по одній із 12 версій замовника – підірвав успішність діяльності слідства", - сказав Луценко.

Він також додав, що не розуміє, чим буде займатися тимчасова слідча комісія ВР, на створенні якої наполягає нардеп Мустафа Найєм, при незакінченому слідстві.

"У неї навіть не буде предмету роботи, бо будь-яка інформація становить таємницю слідства, і прокурор не дозволить – особливо після вчорашнього витоку – отримати доступ будь-якого члена ТСК до будь-якого документа слідства", - сказав Луценко.

Генпрокурор заявляє, що "організаторам ТСК потрібен не результат, їм потрібен піар для боротьби за владу".

У свою чергу президент Петро Порошенко на зустрічі з науковою молоддю у вівторок у Києві заявив, що в розслідуванні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк розглядається понад 20 версій.

"Хочу заявити, що жодна версія, а їх сьогодні понад 20, не буде відкинута. Кожну буде дуже ретельно досліджено з дотриманням процедури слідства. І я як президент не маю можливості і не повинен отримувати інформацію, яка може зашкодити розслідуванню. Влада має забезпечити прозорість, а правоохоронні органи – ефективно працювати. Тільки так можна встановити істину і покарати зло", – сказав Порошенко.

Він переконаний, що Гандзюк убили.

"Я твердо переконаний, вона не померла, її було вбито. Трагічна розв’язка стала наслідком злодійського нападу, і іншої думки тут точно бути не може", – сказав президент.

Водночас Порошенко стверджує, що за інформацією правоохоронців убивство Гандзюк "значною мірою розкрито, але не до кінця".

Нагадаємо, вдень 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня, внаслідок нападу жінка отримала опіки 40% шкіри та сильне пошкодження очей.

Але за 3 місяці правоохоронці так і не змогли розкрити цей злочин.

Нардеп від БПП Мустафа Найєм вимагав створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападів на активістів в 2017-2018 роках.

Юрист антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Олександр Лємєнов заявив, що представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію, яка аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на громадських активістів.

5 листопада засновники спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" назвали причину смерті радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк і вказали на слід депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука.

Правозахисники і активісти вимагали відставки Авакова і Луценка у зв'язку з убивством Гандзюк.

6 листопада, генпрокурор Юрій Луценко з трибуни Ради заявив, що в цей же день подасть заяву про свою відставку.