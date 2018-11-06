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Форостяк: Одеська поліція розслідує стеження за активістом Стерненком

Вівторок, 6 листопада 2018, 23:34

Одеська поліція розпочала досудове слідство за заявою голови громадської організації "Небайдужі" Сергія Стерненка щодо стеження за ним.

Про це у Facebook повідомив радник начальника головного управління поліції області Руслан Форостяк.

"За фактом офіційного звернення громадянина Сергія Стерненка до поліції Одеської області про незаконне стеження за ним і тим самим порушення його недоторканності приватного життя, розпочате досудове слідство, відомості внесені до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України (порушення недоторканності приватного життя – ред.)", - написав Форостяк.

"Слідство проводить Шевченківське відділення Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області", - додав він.

Сам Стерненко 5 листопада повідомив у Facebook, що 27 жовтня за ним стежив чоловік, якого той вважає співорганізатором нападу на нього.

"27 жовтня я помітив, що за мною стежить Олександр Подобєдов. Це чоловік, котрий був співорганізатором останнього замаху на мене 24 травня.

Євген Стельмах подав клопотання про його допит, бо його досі навіть не допитали у провадженні про замах на моє вбивство. Так само як і виконавця Ісайкула", - написав він.

Як повідомлялося, увечері 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка

Стерненко під час зіткнення отримав ножове поранення у руку. Один з нападників утік, але згодом був затриманий. Інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Це був уже третій замах на Стерненка. 1 травня невідомий вистрілив у нього ззаду з травматичної зброї. 7 лютого на Стерненка напали біля його будинку. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесаполіціяактивісти
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