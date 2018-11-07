ГПУ направила в Раду подання на нардепа зі справи розкрадань в "Ощаді"

Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно народного депутата Станіслава Березкіна.

Про це у Facebook повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, подання ініційоване керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала генеральному прокурору Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності, народного депутата Станіслава Березкіна у справі про розкрадання в "Ощадбанку".

У справі про привласнення коштів державного "Ощадбанку" правоохоронці затримали сина Березкіна Максима. Проте згодом суд відпустив його під заставу у 5 мільйонів гривень.

НАБУ і САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом.

Загалом у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру.

Слідство вважає, що протягом вересня 2013 – січня 2014 років бенефіціари "Креативу" у змові з службовцями АТ "Ощадбанк", ТОВ "ЗМЖ", працівниками ПАТ "Креатив Груп" і ТОВ "Кредитне Брокерське Агентство" заволоділи 20 млн доларів.

Банк уклав з "Креативом" договір на кредит на таку суму, хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на 7 мільйонів.

Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив", про яке повідомило слідство.

Привласнені кошти вивели на рахунки белізьких та швейцарських офшорів під виглядом виконання контрактів з поставки тропічної олії, чого насправді не було.