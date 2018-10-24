Розкрадання в "Ощаді": прокуратура готує подання на нардепа Березкіна

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала генеральному прокурору Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності, народного депутата Станіслава Березкіна у справі про розкрадання в "Ощадбанку".

Про це 24 жовтня написав керівник САП Назар Холодницький у Facebook.

"Мною підписано та скеровано генпрокурору подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту (арешт) народного депутата Станіслава Березкіна", - повідомив він.

Холодницький пише, що дії нардепа мали ознаки злочинів, передбачених ч.3 ст.27 (види співучасників), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Зокрема, за ч.3 ст.27 ККУ Березкін виступає організатором злочину.

У справі про привласнення коштів державного "Ощадбанку" правоохоронці затримали сина Березкіна Максима.

Напередодні НАБУ і САП повідомили, що розслідують заволодіння 20 мільйонами доларів США державного банку, організоване народним депутатом.

Загалом у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру.

Слідство вважає, що протягом вересня 2013 – січня 2014 років бенефіціари "Креативу" у змові з службовцями АТ "Ощадбанк", ТОВ "ЗМЖ", працівниками ПАТ "Креатив Груп" і ТОВ "Кредитне Брокерське Агентство" заволоділи 20 млн доларів.

Банк уклав з "Креативом" договір на кредит на таку суму, хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на 7 мільйонів.

Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив", про яке повідомило слідство.

Привласнені кошти вивели на рахунки белізьких та швейцарських офшорів під виглядом виконання контрактів з поставки тропічної олії, чого насправді не було.