Активісти вимагають від ВВКС чесного конкурсу до Антикорупційного суду

Центр протидії корупції, ВО "Автомайдан", Фундація "ДЕЮРЕ", Трансперенсі Інтернешнл Україна закликають Вищу кваліфікаційну комісію суддів негайно забезпечити належні умови роботи для міжнародних експертів та ухвалити правила щодо прозорості конкурсу до Вищого антикорупційного суду.

Відповідна заява опублікована на сайті ЦПК.

За словами активістів, без цього існує загроза позбавлення міжнародних експертів реального впливу на конкурс та повторення помилок, які мали місце при доборі суддів Верховного Суду.

Зазначається, що ВККС мала призначити шість членів Громадської ради міжнародних експертів до кінця жовтня, але затягнула цей процес, позбавивши експертів значної частини часу для аналізу кандидатів до Антикорсуду.

Також повідомляється, що наразі ключова роль міжнародних експертів у доборі антикорупційних суддів залишається під загрозою.

"Умови для повноцінної участі міжнародних експертів у конкурсі не створені. Невідомо, чи матимуть міжнародні експерти доступ до практичних завдань кандидатів. Порядок доступу міжнародних експертів та їхніх перекладачів до повних досьє кандидатів відсутній", – йдеться у заяві.

Громадські активісти наголосили, що у майбутньому можуть бути маніпуляції із результатами конкурсу до Антикорупційного суду.

Зокрема, зазначається, що методологія оцінки кандидатів ВККС передбачає, що 79% максимального балу кандидата складається із cуб’єктивних оціночних суджень членів комісії.

"Це дозволило ВККС рекомендувати до Верховного Суду кандидатів, які не змогли переконливо пояснити походження власних статків та кандидатів, у діях яких Європейський суд з прав людини визнав порушення базових прав на доступ до правосуддя", - пояснили експерти;

Також вони додали, що ВККС не запровадила зрозумілих критеріїв оцінки доброчесності кандидатів.

"ВККС не оприлюднює індивідуальні оцінки, виставлені членами комісії кожному із кандидатів. Таким чином, члени ВККС уникають індивідуальної відповідальності перед суспільством", - сказано у заяві.

Наголошується, що антикорупційні організації вимагають від ВККС забезпечити повноцінний доступ членів Громадської ради міжнародних експертів та її секретаріату до матеріалів щодо кандидатів, включно із персональними даними з досьє кандидатів та даними державних реєстрів.

А також забезпечити доступ Громадській раді та її секретаріату до практичних завдань, виконаних кандидатами в рамках іспиту, визначити чіткі критерії доброчесності кандидатів та встановити стандарти доказування відповідності чи невідповідності кандидатів цим критеріям.

Крім того громадські активісти вимагають змінити методологію оцінювання кандидатів на користь об’єктивних показників та передбачити оприлюднення балів, виставлених кандидатам кожним із членів ВККС за кожним із показників оцінювання, а також оприлюднення обґрунтування виставлених балів для кожного із кандидатів.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила шість членів Громадської ради міжнародних експертів, які братимуть участь у відборі антикорупційних суддів.

Як відомо, 7 червня Верховна Рада підтримала законопроект 7440 про створення в Україні Вищого антикорупційного суду.

Перед голосуванням між політиками точилися суперечки щодо формули, за якою міжнародні експерти зможуть ветувати призначення того чи іншого судді Антикорсуду.

Під час засідання Парубій зазначив, що при розгляді в сесійній залі найсуперечливіших правок, які стосуються Громадської ради міжнародних експертів, "було знайдено формулу", яка теж повністю відповідає рекомендаціям "Венеціанки".

За його словами, закон передбачає, що не менше 3 з 6 членів Ради міжнародних експертів можуть накласти вето на будь-яку кандидатуру, запропоновану до суду Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Після цього кандидатуру розглядають на спеціальному засіданні, в якому беруть участь ВККС і Рада експертів. Якщо більшість складу цього спільного засідання та мінімум половина міжнародних експертів не підтримають кандидатуру, вона припиняє участь у конкурсі на посаду в Антикорупційному суді.

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