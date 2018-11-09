МЗС: до України повернулись 3 моряків із судна, затриманого у Греції минулого року

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П'ятниця, 9 листопада 2018, 03:16

До України повернулись 3 членів екіпажусудна Mekong Spirit, яке затримали у Греції у 2017 році за підозрою у контрабанді зброї.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну.

Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому", - написав міністр.

30 жовтня український моряк Валерій Зубицький, член екіпажу швейцарського торгівельного судна MV Glarus, який захопили пірати біля узбережжя Нігерії, повернувся в Україну.

3 жовтня берегова охорона грецького м. Патра затримала українське судно з трьома членами екіпажу за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України оголосило, що відкриє Національний центр протидії втягуванню українських моряків у незаконну діяльність за кордоном.

Раніше в МЗС повідомляли, що близько 250 українських моряків перебувають під арештом в Греції та Італії, переважна більшість – за перевезення нелегальних мігрантів.

Україна та Греція мають намір укласти двосторонню угоду, щоб тим українським морякам, які умовно або достроково звільнені в Греції, можна було дозволити повернутися додому.

МЗС вже оприлюднювало рекомендації громадянам України, які планують працевлаштування в судноплавних компаніях.

Детальніше в матеріалі: "Стоп-машина. Як українські моряки сидять у закордонних в'язницях"

Теми: МЗС Греція арешт
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