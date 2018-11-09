Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС: до України повернулись 3 моряків із судна, затриманого у Греції минулого року

П'ятниця, 9 листопада 2018, 02:16

До України повернулись 3 членів екіпажу судна Mekong Spirit, яке затримали у Греції у 2017 році за підозрою у контрабанді зброї.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну.

Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому", - написав міністр.

30 жовтня український моряк Валерій Зубицький, член екіпажу швейцарського торгівельного судна MV Glarus, який захопили пірати біля узбережжя Нігерії, повернувся в Україну.

3 жовтня берегова охорона грецького м. Патра затримала українське судно з трьома членами екіпажу за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України оголосило, що відкриє Національний центр протидії втягуванню українських моряків у незаконну діяльність за кордоном.

Раніше в МЗС повідомляли, що близько 250 українських моряків перебувають під арештом в Греції та Італії, переважна більшість – за перевезення нелегальних мігрантів.

Україна та Греція мають намір укласти двосторонню угоду, щоб тим українським морякам, які умовно або достроково звільнені в Греції, можна було дозволити повернутися додому.

МЗС вже оприлюднювало рекомендації громадянам України, які планують працевлаштування в судноплавних компаніях.

Детальніше в матеріалі: "Стоп-машина. Як українські моряки сидять у закордонних в'язницях"

Теми: МЗСГреціяарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
МЗС
У МЗС спростували, що 40-60% українських дипломатів не повертаються в Україну
РФ вдарила по непрацюючому консульству Греції в Херсоні
Після заяв про невдячність України МЗС викликало посла Польщі
Останні новини
06:33
Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 51 людини 
05:51
Російські війська відбили українські позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, 45 людей постраждало
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
Усі новини...
Реклама: