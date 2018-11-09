МЗС: до України повернулись 3 моряків із судна, затриманого у Греції минулого року

До України повернулись 3 членів екіпажу судна Mekong Spirit, яке затримали у Греції у 2017 році за підозрою у контрабанді зброї.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну.

Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому", - написав міністр.

Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше року тому у Греції, повернулися в Україну. Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому. pic.twitter.com/OPlNGqVW2Q — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 8, 2018

30 жовтня український моряк Валерій Зубицький, член екіпажу швейцарського торгівельного судна MV Glarus, який захопили пірати біля узбережжя Нігерії, повернувся в Україну.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України оголосило, що відкриє Національний центр протидії втягуванню українських моряків у незаконну діяльність за кордоном.

Раніше в МЗС повідомляли, що близько 250 українських моряків перебувають під арештом в Греції та Італії, переважна більшість – за перевезення нелегальних мігрантів.

Україна та Греція мають намір укласти двосторонню угоду, щоб тим українським морякам, які умовно або достроково звільнені в Греції, можна було дозволити повернутися додому.

МЗС вже оприлюднювало рекомендації громадянам України, які планують працевлаштування в судноплавних компаніях.

Детальніше в матеріалі: "Стоп-машина. Як українські моряки сидять у закордонних в'язницях"