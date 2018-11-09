Грицак пояснив, що буде за голосування на "виборах" в ОРДЛО

У Службі безпеки наголошують на відповідальності за участь в організації псевдовиборів на окупованих територіях Донецької і Луганської області.

Про це на брифінгу 9 листопада розповів голова СБУ Василь Грицак.

"Громадяни України які добровільно або під примусом беруть участь у роботі дільничних, окружних та інших виборчих комісій, не звільняються від відповідальності. Причому кримінальної, якщо є на те підстави", – сказав Грицак.

"Ваші дії, шановні друзі, в якості членів так званих "виборчих штабів", "виборчкомів" складають склад злочину, за який встановлена кримінальна відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу", – зазначив він.

Мова йде про статтю 109 "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади", статтю 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України", статтю 258-3 "Створення терористичної групи чи терористичної організації".

Грицак пояснив, що за наявності кваліфікуючих ознак, які обтяжують злочин, винним особам загрожує позбавлення волі на термін до 15 років ув’язнення.

Крім цього очільник СБУ наголосив, що "всі дані на членів штабів і виборчкомів уже передані українським правоохоронцям, які виконують службові обов’язки у контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування".

Стосовно відповідальності осіб, які прийдуть голосувати на так звані "виборчі дільниці", Грицак пояснив, їхні дії будуть оцінюватися у сукупності.

"Якщо в діях особи будуть ознаки складу злочину, буде зареєстроване кримінальне провадження, тоді для неї можуть наступити кримінальні наслідки. Я переконаний, що багато з тих, хто проживає на непідконтрольних території підуть на ті вибори з-під палки", – зазначив він.

На запитання журналістів, що СБУ безпосередньо робить для того, щоб перешкодити проведенню псевдо виборів в ОРДЛО, Грицак сказав:

"Прямо зараз робимо, поки ми тут говоримо… СБУ щось робить і документує. І насправді в результаті цієї роботи багато хто просто не хоче йти на ці вибори… Я ще раз звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій: Ви можете не ходити на ті вибори. Вас за це ніхто, я надіюся, не вб’є, це точно.

Глава СБУ наголосив, що результат цих незаконних "виборів" уже відомий, а керівників призначено Кремлем.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов також нагадав усім, хто бере участь у організації та проведенні фейкових виборів про неминучу відповідальність.

За його словами, ці злочинні дії, засуджені всіма провідними країнами світу, "є грубим порушенням та повною дискредитацією Мінських угод, а також спробою російського агресора посилити свій контроль над окупованою територією".

"Хочу запевнити всіх, хто причетний до проведення цих злочинних заходів, про безпідставність сподівань уникнути відповідальності за свої дії,та попереджаю, що у вас є лише один шанс - вчасно зупинитися від участі у злочині", - сказав він, підсумувавши, що "тимчасово окуповані Донбас і Крим були і будуть невід'ємною частиною України!"

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

Президент Петро Порошенко зазначив, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада на окупованому Донбасі, запустять запровадження нових санкцій щодо РФ.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мнським угодам.