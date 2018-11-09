Через псевдовибори в ОРДЛО відкрили справу – учасникам загрожує довічне

За фактом організації незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє 9 листопада прес-служба Генпрокуратури.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України", – йдеться в повідомленні.

У прес-службі ГПУ "Українській правді" уточнили, що кримінальне провадження відкрили 9 листопада.

Наголошується, що на тимчасово окупованій території особи, причетні до незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", готуються провести 11 листопада 2018 року так звані "выборы главы ДНР и депутатов народного совета ДНР".

В ГПУ наголошують, що вказані дії є незаконними та караються згідно із чинним законодавством України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

На брифінгу 9 листопада голова СБУ Василь Грицак розповів, що буде за голосування на "виборах" в ОРДЛО.

Він заявив, що за наявності кваліфікуючих ознак, що обтяжують злочин, винним особам загрожує позбавлення волі на термін до 15 років ув’язнення.

Стосовно відповідальності осіб, які прийдуть голосувати на так звані "виборчі дільниці", Грицак пояснив, що їхні дії будуть оцінюватися у сукупності.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

Президент Петро Порошенко зазначив, що так звані фейкові "вибори", які Росія прийняла рішення проводити 11 листопада на окупованому Донбасі, запустять запровадження нових санкцій щодо РФ.

В ОБСЄ вважають, що вибори на території ОРДЛО не відповідатимуть Мнським угодам.