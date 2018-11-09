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Труба перервав відпустку через ситуацію в ДБР

П'ятниця, 9 листопада 2018, 17:41

Директор ДБР Роман Труба перервав відпустку і готує офіційну позицію щодо ситуації з призначенням 27 осіб на керівні посади в обласних управліннях відомства.

Про це заявив працівник прес-служби Максим Білоусенко, передає "Укрінформ".

"Роман Труба перервав відпустку і вже на роботі", - сказав він.

Білоусенко додав, що наразі готується офіційна позиція директора бюро стосовно повторного проходження дослідження на поліграфі 27 претендентами на керівні посади в обласних управліннях відомства.

Як відомо, Конкурсна комісія Державного бюро розслідувань заявила, що не може провести повторний конкурс на 27 керівних посад, як просив голова відомства Роман Труба.

"Члени конкурсної комісії заявили, що у законі немає поняття "новий конкурс", а переможці просили нарешті вирішити їх долю – призначити їх на посади чи дати їм вмотивовані відмови", – пояснила заступниця Труби Ольга Варченко.

2 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба ініціював оголошення нового конкурсу на 27 керівних посад до відомства.

Труба додав, через знищення результатів поліграфу в нього відсутні умови для підготовки та ухвалення кадрового рішення.

18 липня конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Багато із затверджених службовців були креатурами міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.

В прес-службі ДБР, раніше заявляли, що їм не передали інформацію про кандидатів і не виходить на зв'язок. В бюро навіть не було телефонів кандидатів.

Пізніше Директор ДБР відмовив 27 кандидатам у керівники до ДБР через підозри в зраді й корупції.

Зокрема, комісія відібрала посадовців з 436 кандидатів на ключові посади в ДБР: директорів семи територіальних управлінь органу, керівників підрозділів центрального апарату і співробітників підрозділів внутрішнього контролю бюро.

До складу комісії входило 9 осіб по 3 представника від ВРУ, КМУ та президента Петра Порошенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРТруба
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