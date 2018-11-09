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Тука: Росія розігрує на Донбасі сценарій Придністров’я

П'ятниця, 9 листопада 2018, 22:36

Росія організовує так звані "вибори" на окупованому Донбасі з метою повторення сценарію Придністров'я.

Про це в ефірі "Громадського" розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

Чиновник МінТОТ наголошує, що Росія організувала "вибори" на окупованих територіях Донецької і Луганської областей з метою легітимізації ватажків "республік". Таким чином, РФ намагається підштовхнути українську владу до прямих переговорів з ними, як це було свого часу на окупованій території Молдови — в Придністров'ї.

"Це чергова загроза, зрежисована Кремлем. Вона полягає у наступному. Зверніть увагу, як в останні півроку активізувались прокремлівські сили. Які сьогодні, до речі, продемонстрували своє об’єднання, перший крок зробили Бойко з Рабіновичем (угода про об’єднання партії Юрія Бойка та Вадима Рабіновіча - ред). І впроваджують у суспільство тезу про необхідність так званих прямих переговорів. Це той самий сценарій, який свого часу був успішно реалізований Москвою в Молдові, коли фактично примусили почати прямі переговори з Тирасполем. Результат ми всі бачили", — розповів Тука.

Він додав, що цими псевдовиборами Москва намагається легітимізувати ватажків бойовиків.

"Не тільки в Україні, а й в ЄС жодна людина ніколи б не сіла за стіл переговорів з такими особистостями, як Захарченко (вбитий ватажок "ДНР" - ред), як Полтницьткий (екс-ватажок "ЛНР" - ред). Потрібно було їх замінювати", — зазначив Тука.

Як повідомлялося, проросійські бойовики призначили "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 11 листопада.

В свою чергу в РФ заявили, що "вибори" в ОРДЛО визнають залежно від результату.

За фактом організації незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу відкрили кримінальне провадження.

Теми: вибориОРДЛОРосіяМолдова
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