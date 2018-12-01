Автокефальна Православна Церква України не буде державною, держава лише гарантує конституційне право свободи віросповідання.

Про це 1 грудня заявив президент України Петро Порошенко у своєму зверненні до 27-ї річниці референдуму за Незалежність України.

Він зазначив, що РПЦ – "невід’ємна частина політичної системи РФ".

"Кремль не приховує, що розглядає її як один із головних інструментів для впливу на Україну. ... Томос про автокефалію – це ще один Акт проголошення незалежності України. У нас постане своя незалежна ні від кого церква, яка буде визнана світовим православ’ям. Рішення про надання автокефалії УПЦ - ухвалено. Томос, грамоту, яка це підтверджує - написано. Об’єднавчий собор – призначено, і він обере предстоятеля, який поїде до Стамбулу й отримає Томос із рук Його Всесвятості Варфоломія", - заявив Порошенко.

"Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити, ніхто нікого ні до чого силою не спонукатиме. Держава гарантує конституційне право свободи віросповідання, в тому числі і тим, хто захоче залишитися в єдності з російською церквою. Але "пальці віялом" Московський Патріархат тут розставляти більше не буде, як і клеймити, хто у нас канонічний, а хто - безблагодатний", - додав глава держави.

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11 жовтня Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати томос про автокефалію православній церкві в Україні.

27 листопада у Стамбулі розпочалося засідання Священного Синоду Вселенського патріархату, на якому очікувалось визначення дати проведення об’єднавчого собору в Україні та обговорення тексту томосу.

29 листопада стало відомо, що синод Вселенського патріархату підготував конституційну хартію (статут) для української церкви. Президент Петро Порошенко оголосив, що на синоді Вселенського патріархату було схвалено текст томосу про надання незалежності українській церкві.

Дату об’єднавчого собору УПЦ мають назвати наступного тижня, повідомив радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.