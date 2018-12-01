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Воєнний стан розширює можливості ЗСУ - Порошенко

Субота, 1 грудня 2018, 14:41

Воєнний стан, запроваджений у 10 областях після агресії РФ у Чорному морі, розширює можливості Збройних сил України та всього сектору безпеки. 

Про це 1 грудня заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі техніки Збройним силам - модернізованих бойових літаків, гелікоптерів та безпілотників. 

"Воєнний стан - превентивний захід. Цей час (30 днів - ред.) буде використаний, аби зменшити загрози, зміцнити оборону... Наголошую, що ми зможемо обмежитися переліченими заходами і його продовження (воєнного стану - ред.), сподіваюся, не буде потрібно", - зазначив Порошенко.

"Цей превентивний крок жодним чином не спрямовано на згортання конституційних прав і обов'язків громадян. Не зачіпає він і жодних свобод.  Воєнний стан розширює можливості ЗС та всього сектору безпеки швидко, миттєво реагувати на загрози", - заявив президент.

Порошенко додав, що зараз "здійснюється посилення охорони держкордону з РФ та адмінмежі з Кримом".

"За моїм дорученням віддано накази про переведення оборонно-промислового комплексу на особливий режим роботи. Посилюється охорона об'єктів критичної інфраструктури, також буде вжито заходів для посилення протиповітряної оборони", - зазначив глава держави. 

Також президент зауважив, що в областях, де оголошено воєнний стан, буде проведено навчальні збори з резервістами та територіальною обороною. 

"Приводиться у повну бойову готовність єдина державна система цивільного захисту... Відбудуться військові навчання. Вже проводиться передислокація військових підрозділів у відповідності зі стратегічним планом застосування Збройних сил України", - зазначив Порошенко. 

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Нагадаємо, з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Воєнний стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України. 

У зв’язку з введенням воєнного стану на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців, іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

Українська правда

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Теми: Воєнний станПорошенкоРосія
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