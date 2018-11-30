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Іноземним журналістам заборонено в’їжджати до Криму – МЗС

П'ятниця, 30 листопада 2018, 17:42

Іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ України пише "Радіо Свобода".

У МЗС визнали, що прийняттю такого рішення передували "гарячі дебати".

30 листопада московська кореспондентка шведської газети Dagens Nyheter та фінської Hufvudstadsbladet заявила, що їй не дозволили перетнути адміністративний кордон України із Кримом.

При цьому кореспондент "Радіо Свобода" уточнює, що українські журналісти можуть в'їжджати до Криму й надалі.

29 листопада у Державній прикордонній службі України заявили, що на час дії воєнного стану адміністративний кордон з окупованим Кримом зможуть перетинати тільки громадяни України. При цьому іноземці, які вже знаходяться на окупованому півострові, зможуть звідти виїхати.

Крім того, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

Як повідомлялося, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні".

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Теми: ЗМІКримВоєнний стан
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