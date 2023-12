Іноземним журналістам заборонено в’їжджати до Криму – МЗС

Іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ України пише "Радіо Свобода".

У МЗС визнали, що прийняттю такого рішення передували "гарячі дебати".

30 листопада московська кореспондентка шведської газети Dagens Nyheter та фінської Hufvudstadsbladet заявила, що їй не дозволили перетнути адміністративний кордон України із Кримом.

I just confirmed with @MFA_Ukraine: Journalists ARE officially included in ban on Crimea access. But I'm told there is ongoing "heated debate" about whether to allow exception for journalists. https://t.co/RJfYqz2yYE