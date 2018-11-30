Іноземним журналістам заборонено в’їжджати до Криму – МЗС

Іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

Про це з посиланням на Міністерство закордонних справ України пише "Радіо Свобода".

У МЗС визнали, що прийняттю такого рішення передували "гарячі дебати".

30 листопада московська кореспондентка шведської газети Dagens Nyheter та фінської Hufvudstadsbladet заявила, що їй не дозволили перетнути адміністративний кордон України із Кримом.

I just confirmed with @MFA_Ukraine: Journalists ARE officially included in ban on Crimea access. But I'm told there is ongoing "heated debate" about whether to allow exception for journalists. https://t.co/RJfYqz2yYE — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 30, 2018

При цьому кореспондент "Радіо Свобода" уточнює, що українські журналісти можуть в'їжджати до Криму й надалі.

29 листопада у Державній прикордонній службі України заявили, що на час дії воєнного стану адміністративний кордон з окупованим Кримом зможуть перетинати тільки громадяни України. При цьому іноземці, які вже знаходяться на окупованому півострові, зможуть звідти виїхати.

Крім того, Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

Як повідомлялося, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу "Про введення воєнного стану в Україні".

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