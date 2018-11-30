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На Донбасі обмежили виїзд іноземців через воєнний стан

П'ятниця, 30 листопада 2018, 14:26

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців у зв’язку з введенням воєнного стану у 10 областях України.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.

"Встановлено особливий режим перетину лінії розмежування, який не стосується громадян України. Зокрема обмежено виїзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що право перетину лінії розмежування матимуть представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста.

"Щодо решти іноземних громадян, рішення на пропуск до тимчасово окупованої території України буде прийматись при наявності відповідних документів про постійне проживання на окупованій території або потребу перетину лінії розмежування з гуманітарною метою (похорон, важка хвороба близьких родичів тощо)", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що підрозділи прикордонників, що діють у складі Об’єднаних сил, перебувають у повній бойовій готовності.

Наразі усі КПВВ продовжують працювати у штатному режимі.

Про будь які зміни у режимі функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду обіцяють негайно інформувати громадян.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками, 3 з яких отримали поранення.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і вже заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

Україна у зв’язку з цим вирішила ввести воєнний стан у 10 областях.

Читайте також: 30 днів війни. Для чого в Україні запровадили воєнний стан

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Українська правда

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Теми: Воєнний станДонбасОб'єднані сили на Донбасі
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