Президент Петро Порошенко озвучив конкретні кроки, яких Україна очікує від міжнародної спільноти, які допоможуть зупинити російську агресію.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera, повідомляє прес-служба президента.

"Час загальних політичних декларацій минув. Якщо хочемо нормалізувати ситуацію, необхідно прямо казати московському керівництву: агресія проти Європи є неприйнятною, новий інцидент не буде толеруватися і наступна агресивна дія лише підвищить ту ціну, яку доведеться сплатити Москві", - заявив Порошенко.

За його словами, мають бути конкретні кроки, аби зупинити російську агресію.

"Наприклад, заблокувати проект "Північний потік-2", посилити присутність НАТО у Чорному морі, ввести нові санкції проти відповідальних за кризу в Азовському морі, заборонити російським кораблям заходити у європейські порти, підтримати Україну у політичній, економічній та військовій сферах", - зауважив президент.

"Ми неодноразово попереджали щодо тих, хто в Європі фліртує та сліпо танцює з Путіним, зазначаючи, що це лише спровокує нову атаку Росії на світовий порядок, свободу, основні цінності самої європейської демократії. Час очікування закінчився нападом на українські кораблі та арештом 24 українських моряків", - заявив Порошенко.

Він додав, що незалежність України - "під загрозою, а з нею і вся система європейської безпеки".

"Будуть нові атаки? Маємо продовжувати годувати звіра, який нападає на нас? ... Тепер вони хочуть забрати Азовське море, вигнати нас і прибрати собі інші наші території. Наївні ті, хто дозволяють ввести себе в оману кремлівською пропагандою", - заявив Порошенко.

Він подякував президенту США за рішення не зустрічатися з Путіним на саміті G20 та канцлеру ФРН Ангелі Меркель - за стримування експансії Москви.

"Але це не означає, що росіяни не продовжуватимуть свою політику вторгнення", - додав глава держави.

"Путін погрожує східним кордонам НАТО. Якщо ви і надалі мовчатимете, Путін буде знати, що він може продовжувати експансію та отримувати нові переваги", - підсумував президент.

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