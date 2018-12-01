Зустріч Трампа й Путіна можлива лише після повернення моряків і суден – Помпео

Держсекретар США Майк Помпео заявляє, що зустріч президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна може відбутися лише після повернення Росією захоплених українських моряків.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN на полях саміту G20 у Буенос-Айресі.

За словами Помпео, Трамп вирішив, що "правильним буде сказати росіянам: поверніть моряків, поверніть українську техніку, вони їхні, люди мають повернутися до своїх сімей".

"Держсекретар США заявив, що Росія має повернути українські судна та військовослужбовців перед тим, як адміністрація розгляне проведення перенесеної зустрічі Трампа і Путіна", - повідомляє CNN.

Разом з тим, помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що представники адміністрації США вийшли на контакт з адміністрацією Кремля після скасування зустрічі Путіна і Трампа, передає ТАСС.

За словами Ушакова, вирішено було продовжити робочий діалог, в тому числі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

На уточнююче питання про те, з чийого боку виходила ініціатива таких контактів, Ушаков відповів: "Від американців".

При цьому Ушаков не зміг припустити, коли мова може знову піти про зустріч лідерів.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Затриманих моряків доставили в окупований Росією Крим і заарештували за підозрою в "порушенні російських кордонів".

30 листопада ввечері міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив переміщення українських військових моряків до Москви з Сімферополя в СІЗО "Лефортово" і лазарет СІЗО "Матроська тиша", що розташовані у Москві.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним через полон українських моряків.

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