Трамп і Путін "неформально поговорили" на саміті G20 - росЗМІ

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Субота, 1 грудня 2018, 21:30

Президент США Дональд Трамп під час п'ятничної вечері на саміті G20 провів неформальну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявила в суботу речниця Білого дому Сара Сандерс, пише російський "Інтерфакс".

"Як це зазвичай і буває на багатосторонніх заходах, президент Трамп і його дружина провели ряд неформальних розмов зі світовими лідерами на вечері вчора. Зокрема, така розмова була і з президентом Путіним", - йдеться в заяві Сандерс.

Крім того, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що у Путіна і Трампа на саміті "двадцятки" в Буенос-Айресі було коротке спілкування.

"Так, короткий контакт був", - сказав Пєсков журналістам.

29 листопада президент США Дональд Трамп скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 у Буенос-Айресі через взяття Росією в полон українських моряків.

1 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч президентів США Дональда Трампа та РФ Володимира Путіна може відбутися лише після повернення Росією захоплених українських моряків і суден.

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

Українська правда

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Теми: Путін Трамп
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