Bellingcat: РФ обстріляла "Бердянськ" в нейтральних водах

Російські прикордонники застосували зброю на ураження проти українського артилерійського катера "Бердянськ" у нейтральних водах, а не в "територіальному морі" Росії, як стверджує ФСБ.

Про це йде мова в розслідуванні Bellingcat.

Російські прикордонники застосували силу проти українських кораблів в нейтральних водах, а не в "територіальному морі" Росії, як стверджує ФСБ. До такого висновку розслідувачі групи прийшли, проаналізувавши записи радіоперехоплення переговорів російських прикордонників, відеозаписи і дані самої ФСБ.

З цього запису можна виділити кілька ключових моментів. По-перше, російське судно "Дон" двічі протаранило буксир "Яни Капу". У перший раз о 07:35 в місці (44 ° 56'00 "N 36 ° 30'08" E) і другий раз о 7:44 в (44 ° 56'06 "N 36 ° 30'05" E). Другий висновок полягає в тому, що російське судно "Ізумруд" було пошкоджено при зіткненні з іншим російським судном.

Ще одним свідченням є відео, в якому демонструється, що російський корабель "Дон" навмисно таранив український буксир "Яни Капу".

З цього запису видно, що російський корабель "Дон" (відмінна риса - 30-мм кулемет, видимий в кадрі, який також присутній на більш ранніх фотографіях корабля), протягом години після сходу сонця (схід сонця 25 листопада в цьому районі був о 7:46) втретє протаранив буксир. Крім того, у відеоролику голос (командир "Дона") кричить "вісім двадцять один" відразу після зіткнення

Це підтверджується, по-видимому, непоміченою деталлю на відео. На ньому буксир "Яни Капу" вже отримав пошкодження, щонайменше, від двох окремих ударів. Ці ушкодження можна побачити порівнявши кадри відео і фотографії неушкодженого судна, отримані за за день до цього.

"Яни Капу" 24 листопада 2018 року

Пошкодження українського буксира

Примітно, що "Яни Капу" був уражений щонайменше ще раз. Відео, опубліковане телеканалом "Звезда", що було зняте на годину або дві пізніше вранці, коли сонце було ще вище, показує, що буксир отримав додаткове пошкодження по кормі.

Наступні докази також підтверджують інформацію з перехоплення СБУ. Фото, опубліковані Kerch.FM, показують пошкодження, отримані кораблем Берегової охорони Росії "Ізумруд". Місце пошкодження (високо в зоні правого борта) відповідає удару з російським судном більшого розміру, ніж маленькі українські човни.

Протягом дня кораблі берегової охорони Росії продовжували блокувати маневри трьох українських кораблів. Для фізичного блокування вузького проходу під Керченським мостом було використано велике вантажне судно, а окрема група з трьох українських військово-морських суден в Азовському морі змушена була повернутися на базу в Бердянську.

Про те, що сталося за цей період, інформації мало, однак, запис перехоплення СБУ припускає, що один з кораблів берегової охорони Росії взяв на борт 10 солдатів спецназу.

Вищезазначене відео телеканалу "Звезда" також містить ще одну корисну інформацію. У перші кілька секунд відезапісу в декількох сотнях метрів від одного з українських бронекатерів можна побачити вантажний корабель, позначений як "Авіона".

Використовуючи веб-сайт MarineTraffic з відстеженя суден, можна визначити, що "Авіона" була на якорі в Керченській протоці в тому ж місці протягом усього листопада. Таким чином корабель стає орієнтиром для визначення місцезнаходження українських кораблів пізніше вдень - набагато далі на північ, ніж попередні позиції.

Позиція "Авіони" 25 листопада

Відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року (UNCLOS), учасниками якої є Україна і Російська Федерація, територіальні води простягаються не більше ніж на 12 морських миль (22,2 км) від узбережжя. Примітно, що ця додаткова позиція "Авіони" показує, що українське судно знаходилося не тільки в територіальних водах анексованого Криму, але і материкової Росії.

Але варто також відзначити, що Україна, як і більшість західних країн, не визнає анексію Росією Криму та розширення її територіального моря. Більш того, підписана в 2003 році угода з Росією позначає Азовське море і Керченську протоку як спільний водний шлях.

Однак після 18:00 за місцевим часом українські кораблі спробували залишити район і повернутися в Одеський порт. Але їх переслідували і перехоплювали, по ним відкривали вогонь.

Росія стверджує, що ці сутички відбулися в її територіальних водах.

Російська ФСБ опублікувала схему послідовності подій дня, в тому числі ряд географічних позицій.

Російська ФСБ підкреслює, що первинне перехоплення, а також попереджувальні постріли і, нарешті, постріли на ураження в "Бердянськ", відбулися в "територіальних водах Росії". Це не збігається з даними про місце розташування, які вони самі опублікували.

Позиція "Бердянська" за межами територіальних вод окупованого Криму

Зокрема, найсерйозніший інцидент - стрілянина по "Бердянську" - мав місце в точці 44 ° 51,3'N, 36 ° 23,4 E.

Як видно з наведеного вище зображення, дані ФСБ, якщо вони вірні, показують, що "Бердянськ" знаходився на відстані 22,72 км від узбережжя анексованого Криму і більш ніж в 500 м за межами територіальних вод, які Росія вважає своїми, коли по ньому був відкритий вогонь.

Крім того, міжнародний сигнал лиха з обстріляного корабля, опублікований виданням Liga.net, вказує координати N 44 ° 51 '00' ', E 36 ° 23' 04 ''. Це місце поза межами 12 морських миль і, отже, в міжнародних водах.

Що стосується деталей самої конфронтації, заяви країн не суперечать одна одній, крім їх позицій щодо лінії територіальних вод. Обидві сторони стверджують, що російські війська обстріляли "Бердянськ", захопивши його і буксир "Яни Капу" незабаром після цього.

Фотографії українських кораблів в порту в Керчі після захоплення демонструють безліч отворів від куль малого калібру в "Бердянську", а також принаймні одну велику пробоїну. Ця велика пробоїна підтверджує, що російські сили стріляли не для того, щоб зупинити судно, а скоріше, щоб уразити екіпаж. ФСБ відзначає, що російське судно берегової охорони "Ізумруд" повідомляло погрози "Бердянську", що застосує "зброю на ураження", якщо судно не виконає його вимогу зупинитися.

Таким чином, прояснюються кілька моментів.

По-перше, українські кораблі дійсно входили в територіальні води Росії і аннекстрованного Криму в Керченській протоці, але це було юридично допустимо, принаймні, за угодою 2003 року, між двома країнами.

По-друге, можна сказати, що український буксир "Яни Капу" був навмисно протаранений не менше чотирьох разів протягом як мінімум години.

По-третє, на основі інформації, наданої ФСБ Росії, стрілянина по "Бердянську", найбільш ймовірно, мала місце в міжнародних водах.