Україна потребує міжнародної присутності для безпеки судноплавства - Клімкін

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Неділя, 2 грудня 2018, 09:07

Для забезпечення безпеки судноплавства Україна потребує елементів міжнародної присутності та міжнародного моніторингу у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін після зустрічі з главою польського МЗС Яцеком Чапутовічем. 

"Ми ... наголосили на важливому аспекті: міжнародна спільнота має розглядати агресію РФ у Чорному морі як сигнал. У Росії є Чорноморський і Балтійський флот, і ними керують одні і ті самі люди з Кремля, для яких не існує жодних червоних ліній", - зазначив Клімкін.

"У ситуації, що склалася, для забезпечення безпеки судноплавства нам критично необхідні вдосконалені механізми та елементи міжнародної присутності та міжнародного моніторингу у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці", - заявив глава МЗС і додав: "Уявіть собі, на що здатна Росія у Балтійському морі, якщо їй доведеться захищати Північний потік-2?". 

Українська правда

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Теми: Азовське море Росія МЗС Клімкін
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