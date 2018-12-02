Україна потребує міжнародної присутності для безпеки судноплавства - Клімкін

Для забезпечення безпеки судноплавства Україна потребує елементів міжнародної присутності та міжнародного моніторингу у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін після зустрічі з главою польського МЗС Яцеком Чапутовічем.

"Ми ... наголосили на важливому аспекті: міжнародна спільнота має розглядати агресію РФ у Чорному морі як сигнал. У Росії є Чорноморський і Балтійський флот, і ними керують одні і ті самі люди з Кремля, для яких не існує жодних червоних ліній", - зазначив Клімкін.

"У ситуації, що склалася, для забезпечення безпеки судноплавства нам критично необхідні вдосконалені механізми та елементи міжнародної присутності та міжнародного моніторингу у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці", - заявив глава МЗС і додав: "Уявіть собі, на що здатна Росія у Балтійському морі, якщо їй доведеться захищати Північний потік-2?".