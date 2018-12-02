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Україна потребує міжнародної присутності для безпеки судноплавства - Клімкін

Неділя, 2 грудня 2018, 08:07

Для забезпечення безпеки судноплавства Україна потребує елементів міжнародної присутності та міжнародного моніторингу у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін після зустрічі з главою польського МЗС Яцеком Чапутовічем. 

"Ми ... наголосили на важливому аспекті: міжнародна спільнота має розглядати агресію РФ у Чорному морі як сигнал. У Росії є Чорноморський і Балтійський флот, і ними керують одні і ті самі люди з Кремля, для яких не існує жодних червоних ліній", - зазначив Клімкін.

"У ситуації, що склалася, для забезпечення безпеки судноплавства нам критично необхідні вдосконалені механізми та елементи міжнародної присутності та міжнародного моніторингу у Чорному та Азовському морях та Керченській протоці", - заявив глава МЗС і додав: "Уявіть собі, на що здатна Росія у Балтійському морі, якщо їй доведеться захищати Північний потік-2?". 

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Раніше прес-секретар уряду Німеччини  Штеффен Зайберт заявив, що ФРН відхилила заклик України надіслати німецькі військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

З 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Військовий стан може бути продовжено в разі тривання загрози для України. 

У зв’язку з введенням воєнного стану на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців, іноземним журналістам офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

Українська правда
Теми: Азовське мореРосіяМЗСКлімкін
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