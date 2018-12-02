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Воєнний стан: Іноземним журналістам пояснили, як потрапити до анексованого Криму

Неділя, 2 грудня 2018, 13:49
Воєнний стан: Іноземним журналістам пояснили, як потрапити до анексованого Криму

На період дії воєнного стану доступ іноземних журналістів до тимчасово окупованого Криму діятиме за оновленими  правилами. 

Про це 2 грудня повідомили у Мінінформполітики України. 

Відповідно до оновленої  інструкції погодження в’їзду іноземних журналістів на територію Криму, в'їзд здійснюється за паспортним документом та наявністю спецдозволу.

"Спецдозвіл – документ, який дає право іноземному журналісту в’їхати в Крим та виїхати з нього. Є одноразовим, для наступного відвідування Криму  необхідно отримувати новий спецдозвіл", - повідомили у МІП. 

Даний дозвіл є дійсним протягом зазначеного у заяві документально підтвердженого строку, який не може перевищувати дозволений строк перебування іноземця або особи без громадянства на території України та
має враховувати термін, необхідний для виїзду за межі України (не менше 3 робочих днів). 

Отримати лист-погодження від Мінінформполітики можна після звернення до територіальних органів Державної міграційної служби України.

"Для цього іноземний журналіст має звернутись до МІП з наступними документами: заява за встановленим шаблоном, оригінал підтверджувального листа редакції ЗМІ, що містить дані про журналіста та мету відвідування Криму; копія та оригінал журналістського  посвідчення (оригінал після пред’явлення повертається), оригінал паспорту (після пред’явлення повертається)", - уточнили в МІП. 

Електронні копії зазначених документів можна заздалегідь надіслати на адресу tarabukin@mip.gov.ua.

"Заява розглядається протягом кількох робочих днів", - додали у відомстві. 

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Нагадаємо, після акту агресії РФ у Чорному морі - захоплення росіянами українських військових суден та 24 моряків - Україна запровадила воєнний стан з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України

Воєнний стан може бути продовжено у разі тривання загрози для України. 

У зв’язку воєнним станом на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців, іноземним журналістам було офіційно заборонено в’їжджати до окупованого Росією Криму.

Українська правда

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Теми: Воєнний станКримРосіяЗМІМінстець
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