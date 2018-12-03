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Серед затриманих у Грузії українців був нардеп Семенченко - радник Порошенка

Понеділок, 3 грудня 2018, 00:50
Серед затриманих у Грузії українців був нардеп Семенченко - радник Порошенка

Серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був народний депутат від "Самопомочі" та екс-керівник добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

Про це у Facebook написав радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков.

"У мене є ... різного роду контакти, вони підтвердили інформацію про те, що Семенченко в Тбілісі, що Семенченко втравив нас в дипломатичний скандал, що Семенченко підставив "своїх" людей і в останній момент втік", - заявив Бірюков.

Про це також написав Андрій Дзиндзя, зазначивши,  що Семенченку "вдалося уникнути затримання через наявність в нього дипломатичного паспорта".

"Джерела з Грузії повідомляють, що Семенченко втік, залишивши своїх спільників. Також повідомляється, що затримання членів ОПГ Семенченка відбулося після спроби купівлі ними зброї, що задокументовано спецслужбами Грузії", - додав він.

Також Дзиндзя заявив, що "названо прізвища трьох затриманих спецслужбами Грузії українців: Орленко Ігор, Коростелов Юрій, Мелія Роланд".

Сам Семенченко у ніч на понеділок написав у Facebook, що зустрівся з адвокатами затриманих в Тбілісі українців.

"Щойно закінчив зустріч з їх адвокатами, вони відвідали хлопців у відділенні поліції. Всі тримаються молодцем, просять родичів не хвилюватися. Їх тримають окремо, умови нормальні.

Завтра вранці організуємо передачі і буду добиватися особистої зустрічі з ними. Також завтра включається в роботу українське посольство в Грузії", - заявив він.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Грузії уточнило, що у неділю в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.

Відзначається, що під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.

Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").

У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада. Цілі і завдання візиту до країни з'ясовуються.

"Міністерство внутрішніх справ і Служба держбезпеки встановлюють, чи залучені затримані громадяни України і Грузії до політичних процесів у країні", - зазначили у відомстві.

Раніше у МВС Грузії повідомляли про 7 затриманих громадян України.

Повідомлялося, що серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював в Україні на Донбасі.

У свою чергу у Департаменті консульської служби МЗС України повідомили "Українській правді", що український консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України.

Як повідомлялося, у неділю в столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі пройшла масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяСеменченко
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