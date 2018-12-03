МЗС: Затриманим у Тбілісі українцям призначили адвокатів

Департамент поліції м. Тбілісі підтвердив затримання 6-и громадян України.

Про це "Українській правді" повідомив заступник директора консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

"Затриманим українцям призначено адвокатів. За інформацією департаменту поліції м. Тбілісі, права затриманих не порушуються", - сказав він.

Кирилич додав, що консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.

Нагадаємо, 2 грудня Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що у Тбілісі затримали 6 громадян України й одного громадянина Грузії, яких підозрюють у незаконній купівлі та зберіганні вогнепальної зброї й боєприпасів.

Раніше грузинські ЗМІ з посиланням на МВС Грузії повідомляли про 7 затриманих громадян України. Зазначалося, що серед затриманих був грузин Лука Чхетія, який воював в Україні на Донбасі.

Також радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявляв, що серед затриманих 2 грудня у Грузії українців був Семен Семенченко. Семенченко це заперечував.