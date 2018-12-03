Нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк.

Про це він написав у Facebook.

"Інформація про те, що мене нібито хтось десь затримував - фейк. Інформація, що я "вилетів з Грузії в невідомому напрямку" - фейк", - написав Семенченко.

"У зв'язку із затриманням українських громадян в Тбілісі, займаюся інформуванням їх сімей, організацією адвокатів і з'ясуванням ситуації, яка призвела до даної провокації.

І немає у мене ніякої дипломатичної недоторканності - тут я самий звичайний іноземець", - додав він.

Перед цим радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був Семен Семенченко.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Грузії уточнило, що у неділю в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.

Відзначається, що під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.

Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").

У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада. Цілі і завдання візиту до країни з'ясовуються.

"Міністерство внутрішніх справ і Служба держбезпеки встановлюють, чи залучені затримані громадяни України і Грузії до політичних процесів у країні", - зазначили у відомстві.

Раніше у МВС Грузії повідомляли про 7 затриманих громадян України.

Повідомлялося, що серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював в Україні на Донбасі.

У свою чергу у Департаменті консульської служби МЗС України повідомили "Українській правді", що український консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України.

Як повідомлялося, у неділю в столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі пройшла масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.