Семенченко спростовує, що його затримували у Грузії
Нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко заявив, що інформація про те, що його затримували в Грузії - фейк.
Про це він написав у Facebook.
"Інформація про те, що мене нібито хтось десь затримував - фейк. Інформація, що я "вилетів з Грузії в невідомому напрямку" - фейк", - написав Семенченко.
"У зв'язку із затриманням українських громадян в Тбілісі, займаюся інформуванням їх сімей, організацією адвокатів і з'ясуванням ситуації, яка призвела до даної провокації.
І немає у мене ніякої дипломатичної недоторканності - тут я самий звичайний іноземець", - додав він.
Перед цим радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був Семен Семенченко.
Раніше Міністерство внутрішніх справ Грузії уточнило, що у неділю в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.
Відзначається, що під час обшуків в готельних номерах виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.
Порушено кримінальну справу за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").
У МВС повідомили, що громадяни України прибули до Грузії 27 листопада. Цілі і завдання візиту до країни з'ясовуються.
"Міністерство внутрішніх справ і Служба держбезпеки встановлюють, чи залучені затримані громадяни України і Грузії до політичних процесів у країні", - зазначили у відомстві.
Раніше у МВС Грузії повідомляли про 7 затриманих громадян України.
Повідомлялося, що серед затриманих - грузин Лука Чхетія, який воював в Україні на Донбасі.
У свою чергу у Департаменті консульської служби МЗС України повідомили "Українській правді", що український консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України.
Як повідомлялося, у неділю в столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі пройшла масова акція протесту, організована об'єднаною опозицією, з вимогою проведення дострокових парламентських виборів.