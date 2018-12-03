Луценко каже, що замовники та організатори вбивства Гандзюк вже встановлені

Замовники, організатори та виконавці вбивства екс-радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк встановлені.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє "Громадське".

Очільник ГПУ зазначив, що слідство вже сходиться на основній версії та бачить мотив убивства.

"У нас декілька десятків версій, але на цей момент ми сходимося на тому, що знайшли основну версію і бачимо мотив. Мотив – це активність Гандзюк проти однієї з крупних корупційних схем місцевої влади і всі, хто замовив це вбивство, хто організовував, нами встановлені", — запевнив Луценко.

Він нагадав про вручену підозру колишньому помічнику депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука — Ігорю Павловському та зазначив, що генеральна прокуратура також найближчим часом оголосить ще ряд підозр.

"Найближчим часом ми оголосимо ще ряд підозр, які остаточно покажуть коло осіб, причетних до замовлення, організації та виконання злочину", — додав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що Гандзюк стала жертвою злочину через свій "антикорупційний запал".

"Я пересвідчився у висоті її антикорупційного запалу (коли відвідував її в лікарні — ред.). І саме через це вона стала жертвою", — сказав генпрокурор.

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо про смерть активістки, радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня.

Слідство підозрює в скоєнні нападу на активістку п’ятьох колишніх учасників АТО.

Четверо з п’яти підозрюваних у спробі вбити Гандзюк зізналися у скоєнні злочину, а Торбін не зізнається.

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки, провадження щодо виконавців, яке фактично завершила Нацполіція, 5 листопада передали у Головне слідче управління СБУ.

Активіст ініціативи "Хто замовив Катерину Гандзюк?" Роман Сініцин заявив, що Луценко, Аваков і Грицак знають замовників Гандзюк.

6 листопада Верховна Рада вирішила створити тимчасову слідчу комісію з 18 народних депутатів.

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